UVRIJEĐENOM BITORAJCU STIGAO ODGOVOR MLADOG VODITELJA KOJI GA JE ZAMIJENIO U SUPERTALENTU: ‘Generalizacije nisu dobre’

Novi voditelj ‘Supertalenta’ Frano Ridjan izjavio je da mu nije bila namjera nikoga uvrijediti

Frano Ridjan, novi voditelj “Supertalenta”, odgovorio je glumcu Reneu Birotajcu koji je teško prihvatio to da će ga u sedmoj sezoni popularnog showa zamijeniti donedavni HRT-ov voditelj. “Nije mi bila namjera uvrijediti bilo koga i žao mi je što su moje riječi nepotrebno krivo protumačene. Jedina namjera mi je bila samo dodatno istaknuti i pohvaliti kolegu Igora Mešina. Generalizacije nisu dobre i nadam se da će svi koji su se osjetili prozvanim primiti moju iskrenu ispriku, jer moji kolege koji sjajno rade ovaj posao dolaze iz različitih zanimanja i apsolutno je nebitno što su po vokaciji”, rekao je Ridjan za Jutarnji list.

Podsjetimo, Bitorajac se oprostio od “Supertalenta” nakon što je šest sezona vodio show zajedno s Igorom Mešinom koji ostaje u voditeljskoj ulozi. Uz njega će show u sedmoj sezoni voditi i Ridjan, donedavni HRT-ov voditelj, koji je o svojoj novoj ulozi progovorio u razgovoru koji je s Mešinom dao za Studio Jutarnjeg lista. Ridjan je Mešina prozvao jednim od rijetkih glumaca koji se odlično snalaze u voditeljskoj ulozi što je, izgleda, pogodilo Bitorajca koji se s Ridjanom obračunao preko Facebooka.

“Kaže Ridjan, moja zamjena u Supertalentu, kako je Mešin jedan od rijetkih glumaca kojima ne bi zabranio posao voditelja na televiziji! E pa, stari moj, evo ti samo nekoliko razloga zašto to ne samo da nije lijepo od tebe, već je i zločesto. Prvo, da ti nije glumca voditelja (za početak mene), ne bi ti imao kome već dva puta biti zamjena, i to na dva showa koji su kruna tvoje ‘karijere’: Volim Hrvatsku (HRT) i Supertalent. Drugo, bez obzira što u zajedničkom intervjuu kažeš da je Mešin jedan od rijetkih glumaca kojima ne bi zabranio vođenje, i on je glumac pa mu pljuješ po cehu.

Treće, nećemo se lagati da si na svojoj bivšoj televiziji mogao samo sanjati da postaneš Tarik Filipović, ups, opet glumac voditelj. Eto, želim ti više sreće nego kad si me mijenjao prvi put, jer je to trajalo samo jednu sezonu pa su brzo ponovo zvali nazad mene i Navojca, ups, opet glumce!!! Sad sam ja malo zločest, ali oprostit ćeš mi jer je istina – napisao je glumac poručujući Ridjanu:

Radi svoj posao novinara voditelja što bolje znaš, ali ne ‘zabranjuj’ glumcima voditeljima to isto. Ti si vjerojatno samo izrazio svoje mišljenje s kojim se očito PR služba Nove TV koja je to autorizirala, na moje čuđenje, očito slaže. Reći ćeš da se to tako kaže, ali tako se kaže u kafiću i tako se kaže kad si puno veća faca. Vjerojatno je to euforija prouzročena prelaskom u novu kuću, u kojoj ćeš bez sumnje imati bolji tretman nego na starom mjestu a i više prijatelja ako nećeš zabranjivati. Do tada, nadam se da i ja, i Tarik Filipović, i braća Navojec, i Enis Bešlagić, i Doris Pinčić Rogoznica i ostali glumci voditelji uz tvoj blagoslov možemo nastaviti raditi”, napisao je Bitorajac.