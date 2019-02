UTRKA ZA ZLATNI KIPIĆ: ‘Roma’ i ‘Miljenica’ predvode kandidate za dodjelu Oscara

Kategoriju najboljega filma predvodi poluautobiografski film ‘Roma’ Alfonsa Cuaróna, dok britanska povijesna drama ‘Miljenica’ ima deset nominacija

Najprestižnija nagrada na području filmske umjetnosti, slavni Oscari, dodijelit će se 91. put 25. veljače na svečanosti koja će ove godine proteći bez voditelja, a u utrku za slavni zlatni kipić s po deset nominacija ulaze crno-bijeli film “Roma” i engleska povijesna drama “Miljenica”, s po osam nominacija slijede glazbeni film “Zvijezda je rođena” i politička komedija “Čovjek iz sjene”, kojima je za petama “Black Panther”, film o superheroju sa sedam nominacija.

Dodjela Oscara kruna je događaja u dugoj holivudskoj sezoni u kojoj se gotovo svaki tjedan tijekom dva mjeseca dodjeljuju nagrade, a zvijezde pune crvene tepihe.

Ceremoniju otvara američka rock grupa “Queen”, o čijem preminulom pjevaču Freddieju Mercuryju govori film “Bohemian Rhapsody” nominiran u kategoriji najboljega filma. Sadašnji sastav grupe uključuje izvorne članove “Briana Maya” na glavnoj gitari i Rogera Taylora na bubnjevima, a bivša zvijezda “Američkog idola” Adam Lambert vodeći je vokal te se u jednoj sceni pojavio u filmu.

Osam naslova u kategoriji najboljega filma

Kategoriju najboljega filma predvodi poluautobiografski film “Roma” Alfonsa Cuaróna, koji je osvojio deset nominacija za Oscare, uključujući i one za najbolji strani film. Odnese li pobjedu za najbolji film, postat će prvi film na jeziku koji nije engleski kojemu je to uspjelo, ali i prvi film nekog streaming servisa. Film je nominiran i u kategoriji za najbolju režiju, glavnu žensku ulogu (Yalitza Aparicio), sporednu žensku ulogu (Marina de Tavira) originalni scenarij, fotografiju, scenografiju, zvuk i montažu zvuka.

Uz bok “Romi” s deset nominacija je i britanska povijesna drama “Miljenica” (“The Favourite”) koja je donijela nominacije i redatelju Yorgosu Lanthimosu i trima glumicama – Oliviji Colman prvu nominaciju za Oscara za glavnu ulogu te za sporedne oskarovkama Emmi Stone i Rachel Weisz.

Uz njih su u konkurenciji za najbolji film i glazbeni drama “Zvijezda je rođena” (“A Star is Born”) glumca i redatelja Bradleya Coopera, koji je treća prerada Oscarom nagrađivanog filma “Karijera” iz 1937., te politička komedija “Čovjek iz sjene” (Vice) Adama McKaya. Oba filma imaju po osam nominacija.

Tu je i “Crni član KKKlana” (“BlacKkKlansman”) Spikea Leeja, koji će, osvoji li Oscara za najboljeg redatelja, postati prvi Afroamerikanac koji je osvojio tu nagradu.

“Blac Panther”, koji ima ukupno sedam nominacija, prvi je film o superheroju nominiran u kategoriji najboljega filma, u kojoj se natječu još i glazbena biografija “Bohemian Rhapsody” te biografski film “Zelena knjiga: Vodič za život” (“Green Book”) Petera Farrellyja.

Za Oscara u kategoriji najbolje muške uloge ove se godine natječu Christian Bale, za ulogu Dicka Cheneya u filmu “Čovjek iz sjene” (“Vice”), Bradley Cooper za ulogu u filmu “Zvijezda je rođena”, Rami Malek za ulogu Freddieja Mercuryja u filmu “Bohemian Rhapsody”, Viggo Mortensen za ulogu u filmu “Zelena knjiga: Vodič za život” (“Green Book”) i Willem Dafoe za ulogu u filmu “At Eternity’s Gate”.

Uz Oliviju Colman i Yalitzu Aparicio, u kategoriji glavne ženske uloge nominirane su Glen Close, kojoj je ovo sedma nominacija, za film “The Wife”, Lady Gaga za ulogu u filmu “Zvijezda je rođena” te Melissa McCarthy za film “Can You Ever Forgive Me?”.

Za najboljega sporednog glumca konkuriraju oskarovci Mahershala Ali (“Zelena knjiga: Vodič za život”) i Sam Rockwell (“Čovjek iz sjene”) te prvi put nominirani Adam Driver (“Crni član KKKlana”), Sam Eliott (“Zvijezda je rođena”) i Richard E. Grant (“Can You Ever Forgive Me?”), dok su u kategoriji najbolje sporedne glumice, uz oskarovke Emmu Stone i Rachel Weisz, nominirane još i Marina de Tavira, Amy Adams (“Čovjek iz sjene”) te Regina King (“If Beale Street Could Talk”).

Nominacije za najbolju režiju, uz Cuaróna i Lanthimosa, dobili su Adam McKay za “Čovjeka iz sjene”, Pawel Pawlikowski za “Hladni rat” i Spike Lee za film “Crni član KKKlana”.

U kategoriji najboljega originalnog scenarija nominirani su filmovi “”Miljenica”, “Iskušenik” (“First Reformed”, “Zelena knjiga: Vodič za život”, “Roma” i “Čovjek iz sjene”, a za adaptirani scenarij “The Ballad of Buster Scruggs”, “Crni član KKKlana”, “Can You Ever Forgive Me”, “If Beale Street Could Talk” i “Zvijezda je rođena”.

Ovogodišnji Oscari bez voditelja

Ove će se godine, prvi put u 30 godina, dodjela Oscara održati bez voditelja, a pobjednike će predstavljati najpoznatiji glumci, glumice i prošlogodišnji pobjednici u glumačkim kategorijama. U prosincu je, naime, donesena odluka da glumac Kevin Hart neće voditi ceremoniju, zbog njegovih homofobnih tvitova iz prošlosti.

Nakon rekordno niske gledanosti prošlogodišnje dodjele, producenti su željeli privući publiku skraćujući emisiju na tri sata tako što bi nagrade za fotografiju, montažu, kratkometražne igrane filmove i kostime i šminku bile dodijeljene za vrijeme reklama tijekom izravnog televizijskog prijenosa.

Ta je odluka prošloga tjedna izazvala burne reakcije redatelja, glumaca i filmaša te je na kraju povučena, no to je bila samo još jedna u nizu brojnih pogrešaka po kojima će 91. Oscari ostati zapamćeni i prije same dodjele.

Osim toga, u namjeri da skrate emisiju, producenti su najavili i da će se izvesti samo dvije od pet nominiranih originalnih pjesama, a nakon negativnih reakcija povukli su i tu odluku, a u kolovozu je Akademija predložila uvođenje nove kategorije “popularni film” u nadi da će pomoći gledanosti emisije, ali otpor je bio velik pa je Akademija mjesec dana poslije povukla odluku.

Od 1929. do danas uručeno više od 3100 kipića

Nagrada Oscar američke Akademije filmskih umjetnosti i znanosti (AMPAS) dodjeljuje se od 1929., do sada je uručeno više od 3100 statua, a poznato ime Oscar nosi od 1939. godine.

O podrijetlu imena postoji nekoliko legendi: po jednoj ime duguje Akademijinoj knjižničarki Margaret Herrick koja je, vidjevši kipić prvi put, rekla da je njegov strogi izraz lica podsjeća na njezinog ujaka Oscara, a po nekoj drugoj priči navodno je filmska legenda Bette Davis rekla da kipić s leđa izgleda kao njezin prvi muž Harmon Oscar Nelson Jr. dok izlazi iz tuša.

Tvrdi se da je model za statuu izrađenu od masivne bronce presvučene 24-karatnim zlatom bio meksički glumac i redatelj Emilio “El Indio” Fernández. Statua je visoka 34 cm, teška 3,8 kg, a izrađuje se ljevaonici “Polich Tallix” iz New Yorka kojoj su za izradu 50 kipića potrebna tri mjeseca.

Do samoga otvaranja omotnica na pozornici, AMPAS ne zna koliko će se Oscara dodijeliti, a ime dobitnika gravira se nakon ceremonije.