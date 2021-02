USRED DRAME ZBOG KONTROVERZNOG DOKUMENTARCA, JAVILA SE BRITNEY: ‘Pokušavam naučiti kako biti normalna osoba…’

Pjevačica Britney Spears preko svog je Twittera pokušala umiriti obožavatelje koji su se zabrinuli za nju nakon što je svijetlo dana ugledao kontroverzni dokumentarac “Framing Britney” koji je u žižu javnosti ponovo stavio njen problematičan odnos s ocem Jamiejem (68).

Poručila je kako su ljudi često kompleksniji nego što se doimaju te je istovremeno priznala da trenutno pokušava naučiti kako biti normalna osoba te da to nastoji biti svaki dan.

“Zapamtite, bez obzira što mislimo da znamo o životu neke osobe, to je ništa u usporedbi sa stvarnom osobom koja živi iza kamere”, napisala je.

Each person has their story and their take on other people’s stories !!!! We all have so many different bright beautiful lives 🌹🌸🌷🌼!!! Remember, no matter what we think we know about a person's life it is nothing compared to the actual person living behind the lens 📷✨ !!!!

— Britney Spears (@britneyspears) February 9, 2021