Mlada Instagram zvijezda Anja Dujaković iz Zagreba primjer je svestrane djevojke. Ima dvije fakultetske diplome, završava master studij i uspješno gradi karijeru na društvenim mrežama, gdje je poznatija samo kao ania_ddd. Na Instagramu je prati preko 119 tisuća obožavatelja. U jednom intervjuu za Azru otkrila je kako je započela njena Instagram karijera.

"Moja Instagram karijera počela je spontano, dok to još nije bilo popularno. Prije otprilike tri godine počela sam objavljivati fotke iz svakodnevnog života i na taj način skupila mnogo pratitelja. Objavljivala sam i slike sa studija, malo profesionalnije, jer sam u to vrijeme radila kao model za jedan brend. Strani brendovi kojima su se svidjele moje fotke su mi se počeli javljati za suradnje", rekla je Anja i poručila svim djevojkama koje žele poći njezinim stopama da budu "svoje, kreativne i vrijedne". Njezine fotografije i videi izgledaju savršeno, nekad ih sama uređuje, a nekad treba malu pomoć, najviše za fotografije. Tvrdi da obožava montiranje, iako joj ono oduzima najviše vremena.

Tvrdi da je joj je bilo malo naporno u isto vrijeme završavati fakultetske obaveze i u isto vrijeme se baviti Instagramom.

Studira na dva fakulteta

"Bio je to naporan period, studirala sam dva fakulteta, vodila Instagram, doduše tad još nije bio tako uređen ni ozbiljan, pa mi je trebalo manje vremena za to nego sad, a uz to sam i radila. Iako mi učenje nikad nije bilo problem, sve zajedno mi je bilo previše pa sam nakon završena dva preddiplomska studija nastavila samo s diplomskim iz ekonomije, koji ove godine završavam", rekla je Anja. Zvijezda njezinih snimki je i baka Štefy. Anja kaže da baka savršeno upotpuni njezin profil.

"Najbolje ispadne kad je snimam poskrivećki, jer onda provali najsmiješnije stvari. Također, i ona je već imala suradnje i na mom Instagramu i na TikToku", kaže Anja. Radila je i s poznatim svjetskim brendovima. Ispričala je kako dolazi do sudanje s njima.

"Danas je teško progurati se, jer je Instagram zasićen sličnim profilima. Treba se nečim istaknuti i truditi se, objavljivati redovito i kvalitetan sadržaj. Do suradnje s brendovima dolazi tako da njihov tim koji je zadužen za društvene mreže kontaktira influencere koji se uklapaju u estetiku brenda. Ako je želja za suradnjom obostrana, dogovore se uvjeti i potpiše ugovor", ističe Anja i nadodaje da ju inspiriraju djevojke koje imaju sličan stil kao i ona. Istaknula je kako se Instagramom i društvenim mrežama misli baviti dokle god ide. Za pet godina se vidi sretna, ispunjena i okružena ljudima koje voli.

U DM joj se javio i Jason Derulo

Anja je jako zgodna i to znaju svi. Koliko je božanstvena govori i činjenica da joj se u Instagram DM javio i poznati američki pjevač Jason Derulo. Poslao joj je emotikon poljupca nakon čega ju je upitao je li iz Hrvatske, no influencerica je sakrila svoje odgovore. No, pjevač nije imao sreće jer je Anja otkrila da ima dečka.

Za RTL je otkrila da zna dobivati neugodne poruke u DM.

"Ako mislite na uvredljive poruke, ne i hvala bogu na tome jer sam jako osjetljiva na takve stvari. Zadnji put kad mi je netko napisao da imam debele noge frendice su me morale tješiti cijelo jutro", rekla je iskreno. Otkrila je i da ne bi otišla na plastičnu operaciju te da je sve na njoj prirodno. Otkrila je i koji je njezin omiljeni look.

"Obožavam kombinezone, odijela i široke kožne hlače. Često se slikam u haljinama za izlaske, a zapravo ih ne volim i gotovo nikada ne nosim", zaključila je Anja.