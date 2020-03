ZBOG KORONAVIRUSA OTKAZUJU SE DOGAĐAJI DILJEM HRVATSKE: Evo koje se sve predstave, koncerti i manifestacije neće održati

Neke od institucija koje otkazuju nadolazeća događanja su Riječki HNK, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Kazalište Marina Držića u Dubrovniku, Varaždinski HNK i dr.

Hrvatske kulturne ustanove i drugi organizatori odlučili su otkazati ili do daljnjega odgoditi niz događaja, s obzirom na preporuku ograničavanja okupljanja s više od stotinu ljudi koju je kao novu mjeru u suzbijanju širenja koronavirusa najavio ministar zdravstva Vili Beroš.

Riječki HNK i GKL obustavljaju programe

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca donijelo je odluku da obustavi sve svoje programe zbog situacije s koronavirusom. Kako se navodi u priopćenju HNK, “s obzirom na trenutnu situaciju s koronavirsom i odluku Stožera civilne zaštite o uvođenju novih mjera, do daljnjega se obustavlja sav program HNK Ivana pl. Zajca”. Publika se moli da prati obavijesti na službenim mrežnim stranicama kazališta zbog mogućih promjena. Kazalište radi na revidiranju repertoara te će uskoro informirati o zamjenskim terminima i/ili povratu novca, priopćeno je. Projekti od iznimnog zanimanja publike poput “Vježbanja života – drugi put / Esercitazione alla vita – seconda volta”, čija je svečana praizvedba trebala biti sljedećeg utorka, mjuzikl “Evite”, dugoiščekivani koncerti, kao i određeni projekti u pripremi i pojedine predstave repriznog repertoara bit će na programu čim se stvore uvjeti, javio je HNK Ivana pl. Zajca.

I Gradsko kazalište lutaka Rijeka otkazalo je redovite izvedbe predstava “Zamrznute pjesme“ 12. ožujka, u petak, 13. ožujka i u subotu, 14. ožujka u svim terminima te predstave “Gdje su nestale čarapice?” 17., 18., 19., i 20. ožujka. Publika koja je ulaznice već kupila za povrat novca može se javiti na blagajnu Kazališta u radno vrijeme blagajne, svakim danom od 9 do 12 sati. Dodjela nagrada Ambasador Elektroničke glazbe, koja se trebala održati 19. ožujka u riječkom Pogonu kulture kao dio programa Europske prijestolnice kulture, odgađa se zbog kontroliranja trenutne epidemiološke situacije u Hrvatskoj i regiji koja se iz dana u dan pogoršava, priopćili su u četvrtak organizatori.

U Rijeci se odgađa i ReTox panel “Pristupačnost i grad” koji se trebao održati 13. ožujka, a novi datum održavanja je 15. svibnja te koncert “Večer suzvučja” u spomen Lindi Žeželić – Žerovnik. Splitski HNK još nije donio odluku o odgodama, Muzej grada Splita do daljnjega zatvoren Splitsko Hrvatsko narodno kazalište (HNK) još nije donijelo odluku o mogućim odgodama ili otkazivanjima događanja. Ističu da su u kontaktu sa županijskim stožerom za civilnu zaštitu, slušaju njihove preporuke, a predstave se i dalje održavaju.

“U kazalištu smo istaknuli plakate, postavit ćemo dezinficijense. Međutim nismo dobili naputak o ograničavanju skupova na kojima bi se nalazilo više od sto osoba. U naše kazalište, ukoliko je popunjeno do posljednjeg mjesta, može stati 660 ljudi”, kazao je glasnogovornik splitskog kazališta Davor Vuković. Ravnateljica Muzeja grada Splita Branka Brekalo rekla je da je taj muzej od danas zatvoren za sva događanja do daljnjeg, no za posjetitelje će biti otvoren muzej, galerija i podrumi Dioklecijanove palače. Od sinoć se u tom muzeju za sve posjetitelje nalaze i dezinficijensi, te protokolarne obavijesti.

I drugi su gradski muzeji, galerije i ustanove poduzeli, ili će to tek napraviti, sve da posjetiteljima koji dolaze u njihove prostore osiguraju maksimalnu zaštitu, a što se tiče većih okupljanja ona se uglavnom ukidaju do daljnjeg.

Događanja se otkazuju i u Dubrovniku

Kulturne ustanove Grada Dubrovnika iskazuju oprez pa je tako Kazalište Marina Držića, držeći se preporuke o otkazu međunarodnih gostovanja, za listopad odgodilo izvedbu slovenskog Mini Teatra i premijeru predstave “Rita Klaus” iz Berlina, koja su bila zakazana za 15. i 21. ožujka. Dubrovački simfonijski orkestar koncert mladih glazbenika zakazan za petak u tvrđavi Revelin održat će u uskom krugu roditelja i profesora, dok je koncert na dubrovačkom Sveučilištu odgođen. U Dubrovačkim muzejima odgođeno je otvaranje jedne izložbe, a ne održavaju se ni druga javna događanja. Kinematografi Dubrovnik zasad ne otkazuju projekcije, a normalno se odvijaju i aktivnosti u Dubrovačkim knjižnicama, međutim riječ je o ustanovama s manjom posjetom.

U Varaždinu otkazane preostale predstave 11. tjedna smijeha

Prema preporuci da se u Hrvatskoj odgode svi skupovi s više od stotinu ljudi, s četvrtkom su otkazane sve preostale predstave 11. tjedna smijeha u Varaždinu i Varaždinskoj županiji, izvijestili su organizatori iz Kerekesh teatra. Festival je počeo u petak, 6. ožujka, a do nedjelje, 15. ožujka, trebale su biti izvedene 63 predstave. Iako prijevremeno, 11. tjedan smijeha službeno je završen, a nagradu publike “Najjači smehek”, po glasnim reakcijama publike, osvojila je predstava “Udavače” Hit Teatra iz Zagreba.

Nagrade publike na 4. međunarodnoj izložbi karikaturista na temu “Smijeh je lijek” dobili su Žarko Radanović iz Varaždina za najbolja portretnu karikaturu i Krešimir Kveštek iz Vrbovca za najbolju geg karikaturu, naveli su iz Kerekesh teatra. Za neko naredno vrijeme odgođena je premijera nove komedije Kerekesh Teatra “Ringišpil” kojom je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu festival trebao biti zatvoren.

Osim predstava u sklopu 11. tjedna smijeha, u varaždinskom HNK otkazane su za petak i subotu najavljene izvedbe opere “Pepeljuga” Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, a o održavanju programa za idući tjedan iz varaždinskog će kazališta naknadno obavijestiti javnost. Zbog najave nove mjere zaštite od koronavirusa, u Centru za kulturu Čakovec do 15. travnja otkazuju se svi kazališni, koncertni i izložbeni programi, dok kino program do daljnjega ide redovno prema rasporedu, uz napomenu da će se za svaku projekciju prodavati manje od 100 ulaznica.

Goranovo proljeće u skraćenom obliku

Manifestacija 57. Goranovo proljeće održat će se u skraćenom obliku. Dodjela nagrada Goranov vijenac i Goran za mlade pjesnike dodijelit će se u Lukovdolu 21. ožujka, a istog dana u Sceni F22 u Zagrebu održat će se pjesnički maraton s domaćim pjesnikinjama i pjesnicima te glazbenim programom. Program otvorenja manifestacije koji se trebao održati u Zagrebu odgođen je s obzirom da veći dio stranih gostiju ne može doputovati u Hrvatsku, a odgađa se i riječki dio programa koji se trebao održati 19. i 20. ožujka.

Odgođen je i međunarodni simpozij “Laudato si”! Kako mijenjati stil života?” koji se trebao održati u utorak, 17. ožujka u Zagrebu. U zagrebačkom Domu sportova odgođen je koncert Vesne Pisarović, dok se planirana sportska događanja u toj i gradskim sportskim dvoranama, odvijaju bez gledatelja ili su otkazana. Do daljnjega se neće održati niti 31. Retkovački susreti kazališnih amatera u Vukovarsko-srijemskoj županiji.