USKORO BEBA? MILIJANA (21) OTKRILA PLANOVE U VEZI PRINOVE: ‘Vjerujem da mi moj Milojko (74) može napraviti dijete’

Najkontroverzniji par Balkana, Milojko Božić (74) i Milijana Bogdanović (21) vjenčat će se 7. rujna u Požegi. Bivši natjecatelji srpskog reality showa “Parovi” privukli su ogromnu pozornost javnosti zbog velike razlike u godinama te svojim skandaloznim ponašanjem.

Milojko je za magazin Srbija Danas priznao kako više nije važno što je sve Milijana radila u realityju.

Milojko je sve zaboravio i oprostio

“Ja sam zaboravio sve to. Zna ona zbog čega. Ona je bila sa mnom poslije operacije, kao majka mi je bila. Vani će nam biti još bolje. Ona se malo zaletjela, pa je vidjela da on nije taj tip. Mi se volimo i to kao da se nije dogodilo. Mislim da nije bilo seksa između nje i Požgaja”, rekao je.

Milijana je, tvrdi, shvatila da je zapravo sretna jedino s Milojkom, no neće se žuriti kad je majčinstvo u pitanju.

“Dosta smo razmišljali o tome, ali ja sam shvatila da meni sada ne treba takva obveza. Još sam mlada. Vjerujem da Milojko može napraviti dijete. On ima troje djece, ja ću imati dijete kada za to bude vrijeme. Voljela bih do 30. roditi i zapravo jedva čekam da se to dogodi. On će valjda biti u stanju tada da mi napravi bebu”, rekla je.

