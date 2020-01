USKA MAJICA I ISKLESANO TIJELO: Gospodin Savršeni pokazao kako izgleda njegovo zagrijavanje u teretani; pratiteljice u transu

View this post on Instagram

Postavite stvari kako treba i ne brinite više! – Ono što najčešće primjećujem je kako se većina gubi u tehnikama bez da je usvojila osnovnu ideju. Svaki trener će vam reći kako imate mogućnosti promijeniti svoje fizičko tijelo, a biznismen npr kako svatko ima mogućnost zaraditi novac itd…. – Ali koliko ćete pritom biti sretni to je sasvim drugo pitanje! – Moj savjet je da usvojite osnovnu ideju, a onda je prilagodite tako da pri njenu ostvarenju osjetite radost, stvaralaštvo, inspiraciju, samosvijest i snagu. Cilj je da steknete bolje mišljenje o sebi, ali ne na račun toga što imate već tko jeste. #coach4you