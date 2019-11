UOČI VELIKE REGIONALNE TURNEJE ‘THE MAGIC TOUR’: Pogledajte ekskluzivne fotografije Severinine probe iz Spaladium Arene

Nakon koncerta u Splitu, Severina će nastupiti i u Beogradu, Zagrebu te Ljubljani

“The Magic Tour”, Severinina dugoočekivana turneja, koja je izazvala velik interes publike i medija, konačno je tu! Za samo dva dana, pred tisućama obožavatelja, Severina će koncertom u rodnom Splitu započeti svoju četvrtu regionalnu turneju, koja će nadmašiti sve do sada viđeno, a Spaladium Arena će, sudeći po interesu publike, biti premala za sve one koji žele doživjeti najspektakularnije Severinino izdanje do sada. Svi oni u subotu će uglas pjevati najveće Severinine hitove, među kojima i najnoviji singl “Rođeno moje”, koji je u samo deset dana od premijere, dosegao brojku od 5,5 milijuna YouTube pregleda.

Publiku čekaju brojna iznenađenja

Uz 100 ljudi uključenih u organizaciju, ono što će se odvijati na pozornici čak 2 i pol’ sata, zasigurno podrazumijeva još neviđenu produkciju na ovim prostorima. Najsuvremenija bina svjetskog standarda skriva brojna iznenađenja za publiku, a uz Severinu, na pozornici će biti čak 16 plesača, 15 glazbenika, kao i članovi simfonijskog orkestra. I sve to pod ‘’okriljem’’ čak 150 kvadratnih metara LED ekrana. Nakon subotnjeg koncerta u Splitu, u kojem se probe odvijaju već od početka tjedna, ova magična noć nastavlja i u ostalim velikim gradovima, poput Beograda 23. studenoga, Zagreba 07. prosinca te Ljubljane 21. prosinca.

Ulaznice za koncerte u Splitu i Zagrebu su u prodaji putem sustava Eventim.hr, za koncert u Beogradu putem Tickets.rs, a za koncert u Ljubljani putem Eventim.si