UNATOČ NEUGODNOJ ATMOSFERI, KATARININA VEČERA DOBILA JE VISOKE OCJENE: Ipak, u tijesnoj borbi pobjedu je odnijela Marija Barukčić

Katarina je za predjelo servirala Tradiciju ‘Čubela’, za glavno jelo Sisačke rolice, a za desert Šumski zagrljaj

Ovotjednu kulinarsku avanturu u „Večeri za 5 na selu“ završili smo u Sisku, gdje se i doznalo tko je odnio titulu najbolje domaćice i kuharice, kao i poklon-bon Prima namještaja od 5000 kuna. Večeras je kuhala Katarina Čubela, koja je za svoje goste pripremila sljedeća jela: predjelo naziva Tradicija “Čubela”, glavno jelo Sisačke rolice i desert Šumski zagrljaj. „Obećavajuće“, rekla je Sonja, Mariji Pušić svidjela su se imena jela, a Petar je zaključio: „Mislim da ćemo se fino najesti.“ Katarina je pred kućom dočekala goste, koji su komentirali koliko je bila lijepa. „Imam osjećaj da sam cijelo vrijeme buljila u nju, baš je bila prekrasna“, rekla je Marija Pušić. „Stalno je govorila kako jedva čeka svoju večeru i da nas ugosti i shvatila sam da to stvarno iskreno misli, pa sam naposljetku i ja jedva čekala da vidim kako će to sve izgledati“, rekla je Sonja, a potom su svi nazdravili za dobru zabavu, još bolju hranu i nove pobjede.

Dlaka u predjelu

Na prekrasno uređen stol ubrzo je stiglo predjelo i gosti su bili podijeljenog mišljenja. „Baš lijepo izgleda“, rekao je Petar, a Marija Pušić dodala: „Mrak.“ No Marija Barukčić nije bila pretjerano oduševljena: „Sve mi je bilo lijepo dekorirano, kao u restoranu, ali ništa mi ne izgleda domaće“, a pri kraju predjela nastala je prava drama zbog dlake u jelu Marije Pušić. „Naletjela sam na dlaku i to stvarno nisam očekivala od Katarine. Jela sam, ali u jednom trenutku više nisam mogla, baš sam gadljiva na dlaku – i kad svoju nađem u jelu, isto ne mogu jesti.“ Domaćicu je to prilično uznemirilo i bilo joj je žao, a Marija Barukčić odlučila je podijeliti s ostalim natjecateljima kako joj se Katarina požalila u kuhinji. „Jako joj je neugodno“, rekla je Marija Barukčić, a Marija Pušić je rekla kako zna da je dlaka s kista. „Znala je da ćeš shvatiti da nije njezina jer je ona crna“, nastavila je Marija Barukčić, a Sonja je komentirala kako vjerojatno ni ona ne bi jela da je ta dlaka bila na njezinu tanjuru. „Više bih voljela da je Katarina to sa mnom komentirala nego s Marijom“, zaključila je Marija Pušić.

Večera završila pjesmom i plesom

Uskoro su počeli jesti glavno jelo, a domaćica je naglasila kako je Petrovo jelo malo drukčije jer je doznala da ne voli senf. „Lijepo od nje. Svaka čast i sve pohvale“, komentirao je Petar, koji je ipak pojeo tanjur sa senfom jer se Katarina zabunila i tanjur namijenjen njemu – dala Mariji Pušić! Ipak, svima je glavno jelo bilo fino iako je bilo malo jače slano i žestoko. No desert je sve razoružao. „Izgleda kao iz slastičarnice, odlično, bez mane“, rekla je Marija Pušić, a Sonja dodala: „Sočan, dovoljno sladak, a džem je dao tu jednu mirisnu notu.“ No Marija Barukčić se ponovno naljutila na sarkastičan komentar Marije Pušić pa je domaćica razbila neugodnu atmosferu – sviračima koji su ih čekali u drugoj prostoriji! Ubrzo su svi plesali i pjevali i zaboravili razmirice. „Pun pogodak za kraj tjedna!“ rekao je Petar.

Marija odnijela pobjedu

Uslijedilo je ocjenjivanje. Marija Barukčić je dala ocjenu šest jer joj se u predjelu svidjela jedino francuska salata, a glavno jelo joj je bilo preslano, Petar je dao ocjenu osam zato što je pršut u predjelu bio malo deblje narezan i glavno jelo je bilo jako slano, Marija Pušić je, očekivano, zbog dlake i čudne atmosfere dala ocjenu sedam, a Sonja joj je dala desetku jer joj je baš sve bilo super! Na red je došlo proglašenje pobjednika, a ni to nije prošlo glatko – Marija Barukčić i Katarina imale su isti broj bodova pa su se ostali natjecatelji morali još jednom izjasniti čija im je večera bolja. Petar je odlučio, a Sonja i Marija Pušić se složile da je pobjednica tjedna Marija Barukčić.

