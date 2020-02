ŠTO SE TO DOGAĐA U VEČERI ZA PET? ‘Ona samo traži razloge da bi dala loše ocjene’

Lučano je za predjelo poslužio istarsku maneštru, za glavno jelo istarski žgvacet s domaćim fužima, a za desert kruške u crnom vinu sa sladoledom

U utorak navečer “Večera za 5 na selu” kuhala se kod Lučana, koji je u početku imao malu tremu, no na kraju je sve prošlo dobro pa je sa 31 bodom prešao u vodstvo. Lučano Ferenčić bio je vrlo uzbuđen što će svoje nove prijatelje ugostiti na večeri pa je tako u početku imao malu tremu, a to su i sami gosti primijetili. Bez obzira na to domaćin im je pripremio pravu istarsku rapsodiju te im ponudio tradicionalne recepte tog kraja.

Marija svakom jelu našla manu

Pijat s trukinjom – tanjur istarske maneštre bio je ponuđen za predjelo. „Maneštra je bila jako finog okusa i to me podsjetilo na maneštru kakvu su naše none kuhale“, kazala je Aleksandra. Maneštra se svima jako svidjela, osim Mariji koja smatra da to nije bilo primjereno predjelo. Za glavno jelo Lučano je napravio istarski žgvacet s domaćim fužima te je jelo nazvao – Rebra na padelu. „Glavno jelo je bilo odlično! Meso je bilo mekano, a fuži točno onako kako ja volim“, priznala je Elisabetta. A dok su i ostali gosti hvalili Lučanovo jelo, Mariji opet nije bilo po volji. „Trebao je maknuti i odvojiti meso od kosti“, rekla je Marija, a Adil je zaključio da ona samo traži razloge za davanje niske ocjene.

Ples i pjesma za kraj

Kruške u crnom vinu sa sladoledom bile su ponuđene za desert, a od svega na tanjuru Mariji je odgovarao samo sladoled! Cijelu večeru Lučano je upotpunio glazbenim iznenađenjem pa su svi zajedno zapjevali i zaplesali uz harmoniku. Nakon prave istarske večere i fešte stigao je red na ocjenjivanje. Marija je Lučanu dala ocjenu 7 jer joj se nije svidio desert, baš kao ni Adilu koji mu je iz istog razloga dao ocjenu 6.

Aleksandra mu je dala osmicu jer joj se nije svidio cimet u desertu, a Elisabetta je Lučana počastila čistom desetkom! „Večera je bila fenomenalna. Baš je pogodio moje okuse i sve je bilo odlično i za deset plus!“ Tako je domaćin Lučano zaradio 31 bod i time prešao u trenutno vodstvo. „Nakon napornog dana zahvalan sam da je večer prošla u lijepom tonu. Dao sam sve od sebe i mislim da sam zadovoljio svačiji apetit. Tanjuri su bili prazni, znači odradio sam dobar posao“, zaključio je Lučano.

Sutra kuha Marija, a što će ona pripremiti svojim gostima – pogledajte u srijedu u 20 sati na RTL-u!