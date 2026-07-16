Kćeri Zdravka Čolić zablistale u objavi, a tata priznaje: 'Možda su pomalo razmažene'

Una (24) i Lara (19) Čolić, kćeri legendarnog pjevača Zdravka Čolića (75), privukle su veliku pozornost na društvenim mrežama nakon što su podijelile rijetku zajedničku fotografiju. Sestre su pozirale na jednoj rođendanskoj proslavi na kojoj je goste zabavljao popularni pjevač Dejan Matić (48), a njihovi su pratitelji odmah uočili nevjerojatnu obiteljsku sličnost koja se ističe na prvi pogled.

Foto: Instagram/Screenshot

Za ovu su prigodu djevojke odabrale elegantne, ali stilski potpuno različite odjevne kombinacije. Mlađa Lara zablistala je u romantičnoj ružičastoj haljini, dok se starija Una odlučila za modernu klasiku te je odjenula upečatljivi, predimenzionirani crni sako.

Velika obiteljska povezanost

Zdravko Čolić u medijima uvijek rado i s ponosom govori o svojoj obitelji, no u nekoliko je navrata iskreno priznao kako je za dobar odgoj njihovih kćeri ipak najzaslužnija njegova supruga Aleksandra. Glazbenik ne skriva vlastitu popustljivost te kroz smijeh objašnjava da bi volio da je barem malo stroži. Priznaje kako im pokušava omogućiti sve što požele, zbog čega smatra da su mu kćeri možda i pomalo razmažene, no odmah dodaje kako bi u njihovim godinama i na njihovom mjestu vjerojatno i sam bio takav, rekao je za emisiju "Eden en eden."

Ipak, unatoč očevoj popustljivosti i velikoj popularnosti koju obitelj uživa, Una i Lara uspješno grade vlastite puteve i privlače simpatije javnosti.