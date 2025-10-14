TUŽNA VIJEST /

Umro je Stipan Mikuličić Legenda

Umro je Stipan Mikuličić Legenda
×
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Stipe Legenda ostat će upamćen kao simbol Splita, jednostavnosti i radosti življenja

14.10.2025.
10:34
Hot.hr
Ivana Ivanovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Split je ostao bez jednog od svojih najprepoznatljivijih lica. Preminuo je Stipan Mikuličić, poznatiji kao Stipe Legenda, osebujni Splićanin čija su vedrina, humor i neiscrpna energija desetljećima osvajali i prolaznike na Rivi i gledatelje pred televizijskim ekranima.

Vijest je objavio Podstrana portal na Facebooku, a potvrdio Dalmatinski portal, navodeći da je Stipe preminuo u ponedjeljak navečer, u 69. godini života, u svom domu u Podstrani. Stipe Legenda bio je čovjek koji je utjelovio duh Splita: uvijek nasmijan, srdačan i spreman na šalu, gotovo da nije bilo televizijskog prijenosa iz grada pod Marjanom u kojem se ne bi pojavio u pozadini, s karakterističnim osmijehom i podignutom rukom prema kameri.

Blagdan svetog Dujma i tombola neizostavan su dio njegova života

Najpoznatiji je, međutim, bio kao “doživotni prežident tombule”, kako je sam sebe nazivao, i neizostavan dio tradicionalne Sudamje, blagdana Svetog Dujma. U jednom od brojnih razgovora za Slobodnu Dalmaciju prisjetio se kako je sve počelo: “Te me godine zazva pokojni šjor Pjero Jelaska i reka mi: ‘Dođi mali, daj mi ruke.’ To je bila prva tombola za Svetog Duju na splitskoj Rivi.”

Ikonični trenuci uhvaćeni objektivom

Njegova vedrina bila je prepoznatljiva i na sportskim terenima, koncertima i gradskim manifestacijama, gdje je bio stalni gost i vjerni navijač KK Splita. Tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2022. pojavio se i u izravnom prijenosu iza novinarke Mirte Šurjak, čime je još jednom osvojio širu javnost.

Stipe Legenda ostat će upamćen kao simbol Splita, jednostavnosti i radosti življenja, čovjek koji je znao kako izmamiti osmijeh i u najobičnijem trenutku. “Falit će na svakoj utakmici, na svakoj manifestaciji, na svakoj tomboli”, napisala je Slobodna Dalmacija. “Tražit ćemo ga okom, vjerujem, još godinama.”

 

POGLEDAJTE VIDEO: Kao Rim kad je umro papa Franjo: Tako je danas izgledalo Sarajevo... 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TUŽNA VIJEST /
Umro je Stipan Mikuličić Legenda