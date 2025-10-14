Umro je Stipan Mikuličić Legenda

Split je ostao bez jednog od svojih najprepoznatljivijih lica. Preminuo je Stipan Mikuličić, poznatiji kao Stipe Legenda, osebujni Splićanin čija su vedrina, humor i neiscrpna energija desetljećima osvajali i prolaznike na Rivi i gledatelje pred televizijskim ekranima.

Vijest je objavio Podstrana portal na Facebooku, a potvrdio Dalmatinski portal, navodeći da je Stipe preminuo u ponedjeljak navečer, u 69. godini života, u svom domu u Podstrani. Stipe Legenda bio je čovjek koji je utjelovio duh Splita: uvijek nasmijan, srdačan i spreman na šalu, gotovo da nije bilo televizijskog prijenosa iz grada pod Marjanom u kojem se ne bi pojavio u pozadini, s karakterističnim osmijehom i podignutom rukom prema kameri.

Blagdan svetog Dujma i tombola neizostavan su dio njegova života

Najpoznatiji je, međutim, bio kao “doživotni prežident tombule”, kako je sam sebe nazivao, i neizostavan dio tradicionalne Sudamje, blagdana Svetog Dujma. U jednom od brojnih razgovora za Slobodnu Dalmaciju prisjetio se kako je sve počelo: “Te me godine zazva pokojni šjor Pjero Jelaska i reka mi: ‘Dođi mali, daj mi ruke.’ To je bila prva tombola za Svetog Duju na splitskoj Rivi.”

Ikonični trenuci uhvaćeni objektivom

Njegova vedrina bila je prepoznatljiva i na sportskim terenima, koncertima i gradskim manifestacijama, gdje je bio stalni gost i vjerni navijač KK Splita. Tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2022. pojavio se i u izravnom prijenosu iza novinarke Mirte Šurjak, čime je još jednom osvojio širu javnost.

Stipe Legenda ostat će upamćen kao simbol Splita, jednostavnosti i radosti življenja, čovjek koji je znao kako izmamiti osmijeh i u najobičnijem trenutku. “Falit će na svakoj utakmici, na svakoj manifestaciji, na svakoj tomboli”, napisala je Slobodna Dalmacija. “Tražit ćemo ga okom, vjerujem, još godinama.”

