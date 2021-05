UMRO JE OMILJENI ‘DIV’ IZ AKCIJSKIH MEGAHITOVA! Pamtit ćemo ga po ovim kultnim scenama iz ‘Jamesa Bonda’ i ‘Rockyja’

Akcijska zvijezda 80-ih i 90-ih, glumac Frank McRae, koji je našoj publici najpoznatiji po ulogama u filovima “Dozvola za ubojstvo”, “Rocky 2” i “Posljednji akcijski junak”, umro je od srčanog udara 29. travnja, potvrdila je njegova snaha.

Glumac je iza sebe ostavio neutješnog sina Marcellusa i unuke Camdena, Jensena i Holdena, piše New York Post.

Frank je rodom iz Memphisa u državi Tennessee, a pojavio se u više od 40 filmova tijekom svoje tri desetljeća duge karijere. Pošto je bio je visok skoro dva metra, glumio je većinom u akcijskim filovima.

We are sorry to hear that Frank McRae, who played Sharkey in Licence To Kill, has passed away. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/ZKooA5IiQO

— James Bond (@007) May 6, 2021