UMRO JE KRALJ NARODNE GLAZBE: Sinan Sakić izgubio bitku s teškom bolešću u 62. godini života

Poznati folk pjevač Sinan Sakić preminuo je rano jutros u Beogradu, u 62. godini života, nakon borbe s teškom bolešću, javljaju srpski mediji

Kralj narodne glazbe prošle je godine imao operaciju ugradnje stentova u žučne kanale, ali su liječnici nakon redovitih pregleda ustanovili kako to nije trajno rješenje te da će morati na transplantaciju jetre. Prije nekoliko dana Sakić je trebao ići u Padovu, gdje je imao zakazanu transplantaciju jetre. Nažalost, bitku s teškom bolešću poznati je pjevač ipak izgubio.

U bolnici nastala prava drama

Prije dvadesetak dana, Sakić je iz Kliničkog centra Srbije prebačen u privatnu beogradsku kliniku, na zahtjev obitelji. Njegova supruga došla je u bolnicu sa sinovima Ernestom i Alenom, tražeči da pjevača odmah otpuste iz bolnice, kako bi ga odveli na magnetnu rezonanciju u privatnu kliniku. Međutim, liječnici su se tomu usprotivili zbog njegova lošeg zdravstvenog stanja.

“Htjeli su da izgleda kao da izvodim Sinana na svoj potpis, a ne s otpusnim pismom, ali ja to nisam dopustila”, rekla je tada Sinanova supruga Sabina. Ali to se pretvorilo u pravu dramu! Pjevačev sin Ernest je inzistirao na tome da njegov otac bude otpušten iz KCS, ali se ponašao neprimjereno, zbog čega je osoblje bolnice pozvalo osiguranje, a kasnije i policiju, koja ga je s lisicama na rukama izvela iz te zdravstvene ustanove.

Izdao 29 albuma

Čuveni folk pjevač romskoga podrijetla rođen je 13. listopada 1956. godine u Loznici. Počeo je karijeru pjesmama “Rastanak kraj reke” i “Sreli smo se mnogo kasno” 1978. godine. Do 2017. godine izdao je 29 albuma. Među prvim hitovima bile su pjesme „Miko, druže moj“ i „Janičar“ sa albuma iz 1982. godine. Njegovi najveći hitovi do sada su: „Ej od kad sam se rodio“, „Sudbina me na put šalje“, „Zaljubljen u tebe“, „Izađi na pet minuta“, „Reci sve želje“ i još brojne druge pjesme.