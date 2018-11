UMRO JE FRANCIS LAI: Skladao je nezaboravnu pjesmu iz jednog od najljepših ljubavnih filmova

View this post on Instagram

Ciao-badabada Francis Lai s’en est allé hier soir. Cet homme, d’une gentillesse légendaire avait poussé la porte de mon studio il y a 23 ans exactement, à ma demande, alors que je réalisais une série de portraits sur les auteurs compositeurs de la chanson française. Il faut croire qu’il avait aimé ces photos puisque régulièrement il me passait un petit coup de fil. « Bonjour Stéphane, c’est Francis, Francis Lai, comment vas tu? Dis moi, on m’a demandé d’être jury de tel festival, ils veulent une photo de moi, je voudrais leur envoyer celle avec la veste sur l’épaule, tu sais? comment peut on faire? »… Chaque année, j’avais le plaisir d’entendre sa voix chantante au téléphone pour me demander l’autorisation d’utiliser une de nos photos, en vrai respectueux du droit d’auteur qu’il était. Un jour, en 2014, c’est moi qui l’ai appelé, je sortais mon livre de portraits « Face à Faces » et voulais l’informer du désir que j’avais d’y faire figurer son portrait; il en était extrêmement touché et n’arrêtait pas de me dire combien il était flatté, lui, homme de l’ombre, toujours si discret. À la sortie du livre, alors que je le dédicaçais chez Artcurial, il m’ a fait la surprise de venir m’embrasser. Francis Lai, ce petit homme était immense de talent et d’humanité mon Francis, nos petits coups de fil vont me manquer, entre autres ♥️🎼 #francislai #compositeur #unhommeetunefemme #lovestory #bilitis #abicyclette #lelouch #montand #croisille … 🙏♥️