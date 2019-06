UMRO HRVATSKI TARZAN: Strojobravar iz Zaboka bio zvijezda filmova, spavao s tigrom, a život posvetio zaštiti životinja

Šipek je na Floridi osnovao utočište za životinje u kojemu je boravio i lav Samson koji mu je na snimanju spasio život

Stjepan Steve Šipek, glumac hrvatskog podrijetla koji se proslavio ulogama o “kralju džungle” u filmovima španjolsko-talijanske koprodukcije, preminuo je 23. lipnja u 78. godini u bolnici u Sjevernoj Floridi, prenosi Palmbeachpost. “Hrvatski Tarzan” rođen je u Igrišću u blizini Zaboka, a djetinjstvo je proveo kod obitelji u Rakitju pokraj Svete Nedjelje gdje je bio udomljen, piše Jakovlje.com. Stjepan je kao dijete obožavao filmove o Tarzanu te je od malih nogu sanjao o tome da se i sam jednog dana okuša u toj ulozi.

Po zanimanju je bio strojobravar, a u slobodno vrijeme bavio se hrvanjem i plivanjem. Kad je imao 17 godina otputovao je kod majke u Kanadu te ondje proveo pet godina. Iz Kanade se preselio u Miami gdje ga je 1964. slučajno otkrio Rene Martins na jednom hrvačkom meču. To je bio početak njegove glumačke karijere.

Prijateljstvo s lavićem Samsonom

Šipek je glumio kralja džungle u filmovima španjolsko-talijanske koprodukcije. U većini zemalja bio je poznat kao Steve Hawkes, dok je u Španjolskoj nosio ime Luis Barcenas. Na snimanju filma “Tarzan in the Golden Grotto” spasio je život mladunca lava kojega je davila zmija.

Nakon tog događaja zbližio se s lavićem Samsonom i pružio mu dom. Film je postigao velik uspjeh pa je glumio i u njegovom nastavku pod nazivom “Tarzan and the Brown Prince”. Stjepan je na snimanju ovog filma 1970. godine doživio nesreću i skoro izgubio život. Naime, on i glumica Kitty Swan bili su vezani za drvo kad se vatra otela kontroli. Šipeku je život navodno spasio lav Samson koji je prošao kroz vatru. Zadobio je opekline na 805 tijela i bio je na 45 operacija presađivanja kože.

Udomio više od 100 životinja

Nakon tog incidenta, Šipek je odlučio da će život posvetiti zaštiti životinja. Dobio je licencu i u gradu Loxahatchee na Floridi osnovao je utočište za “velike mačke” u kojemu je boravio i Samson koji je živio 23 godine. Ondje su dom našle životinje koje su spašene iz zooloških vrtova ili one koje su vlasnici zlostavljali. Šipekovo utočište udomilo je više od 100 tigrova, panetera, lavova, leoparda, puma i druge velike mačke.

Glumac je u više navrata isticao da je sa svojim tigrom Bobom ležao u krevetu. On je 2004. pobjegao, a policija ga je nakon potjere ustrijelila s pet metaka. Stjepan je nekoliko godina kasnije ostao bez licence, a njegove su životinje premještene u druga utočišta. “Moj voljeni Bobo je morao umrijeti jer mi nisu dopustili da ga ja dovedem kući. Srce mi je slomljeno”, rekao je atad Šipek.