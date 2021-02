UMRLA JE DIVA IZ KULTNIH HITOVA ’60-IH: Okolnosti smrti nisu poznate, a samo dva dana prije najavila je ‘uzbudljive vijesti’

Bila je jedna od osnivačica kultnog američkog benda The Supremes i pjevačica Motowna

Mary Wilson, jedna od osnivačica kultnog američkog benda The Supremes i pjevačica Motowna, preminula je jučer u svom domu u Las Vegasu u 77. godini života, izvijestili su američki mediji.

Wilson je Imala tek 15 godina kada je, uz Dianu Ross i Florence Ballard, stvorila poznatu američku skupinu s kojom je radila i nakon odlaska Diane Ross. Wilson je zajedno s drugim članicama skupine primljena u Kuću slavnih rock and rolla 1988. godine.

“Mary Wilson bila mi je istinski posebna izvođačica i glazbena diva. Strašno će mi nedostajati”, napisao je Berry Gordy, osnivač diskograske kuće Motown records koji je stajao iza mnogih hitova skupine.

Mary Wilson, co-founder of the Supremes, the Motown group known for hits such as Baby Love and You Can't Hurry Love, has died aged 76 https://t.co/FryNVfrKCY — BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 9, 2021

Okolnosti smrti nisu poznate

Umrla je u svom domu u Las Vegasu 8. veljače, objavio je njen agent Jay Schwartz. Okolnosti smrti nisu poznate. Dva dana prije smrti na YouTube kanalu objavila je videozapis u kojem je istaknula kako radi na novoj glazbi uz najavu “uzbudljivih vijesti od The Supremes, Florence Ballard i neobjavljenih materijala”.

Wilson je rođena 12. ožujka 1944. u Greenvilleu, u državi Mississippi. S 12 godina s majkom je preselila u Detroit, nakon razdoblja u kojem su je odgajali ujna i ujak. Bend The Supremes je vrhunac dostigao šezdesetih godina prošlog stoljeća kada su izdali uspješnice “Stop! In the Name of Love” i “Baby Love”.

Mary Wilson, the Supremes co-founder and Motown legend who appeared on eternal hits like “Where Did Our Love Go,” “Baby Love,” “Come See About Me,” and “Stop! In the Name of Love,“ has died at age 76 https://t.co/uW4VGKm5dX pic.twitter.com/ohQs9EQDjA — Rolling Stone (@RollingStone) February 9, 2021

Grupa se raspala 1977. godine

Nakon odlaska Diane Ross koja je počela svoju samostalnu karijeru, grupa nije nikad ostvarila ranije zabilježenu dominaciju američkim ljestvicama, ali živjela je u hitovima “River Deep, Mountain High” i “Stoned Love”.

Ross je zamijenila Jean Terell, a grupa se konačno razišla 1977. godine. O Wilson se malo čulo nakon razlaza skupine, ali je “pod svjetla reflektora” ponovno kročila u objavama svojih memoara “Dreamgirl: My Life As a Supreme” u kojima su detaljno opisani njezino vrijeme u bendu – i odnos s Dianom Ross.