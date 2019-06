ULTRA VIŠE NEĆE BITI NA POLJUDU? Pojavili se problemi u potpisivanju ugovora, kamo će sa svim tim partijanerima?

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara obećao je da će javnost više detalja doznati sljedeći tjedan

Još se uvijek službeno ne zna hoće li se Ultra Europe Festival, koji počinje za manje od mjesec dana, održati na stadionu Poljud ili na alternativnoj lokaciji u Parku mladeži jer organizatori o tome ne žele dati informaciju. Očito je kako pregovori između Hajduka i organizatora festivala još traju. Ultra Europe Festival bi u Splitu trebao početi 12. srpnja i trajati do 14. srpnja, no zadnjih dana pojavio se problem oko potpisivanja ugovora. U Hajduku ne žele ništa komentirati već novinare upućuju na organizatora festivala Ultra Europe, no ni tamo nitko nije htio dati informacije, a do direktora festivala Joa Bašića se ne može doći.

Još traju pregovori

Ništa konkretniji u odgovorima danas nije bio ni splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara koji je obećao da će javnost o tome više detalja doznati sljedeći tjedan. “Već nekoliko tjedana se intenzivno razgovara. Na tragu smo kvalitetnog rješenja u kojem će svi zainteresirani biti zadovoljni, prije svega mislim na Hajduk i njegove utakmice u pretkolima za plasman u Europsku ligu i početak našeg prvenstva, kao i za Ultru i brojne posjetitelje koji dolaze u Split tih dana. O svemu ćemo vas izvijestiti idućeg tjedna”, kazao je gradonačelnik.

Po informacijama koje su se pojavile u medijima, Ultra bi se ove godine prvi put mogla održati na igralištu Radničkog nogometnog kluba Split, a ne na Poljudu.