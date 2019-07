ULTRA FESTIVAL SAMO ŠTO NIJE POČEO: Splitski hoteli popunjeni do posljednjeg mjesta, partijaneri okupirali grad

Na Ultra Europe festivalu, koji će trajati od petka do nedjelje, očekuje se na desetke tisuća posjetitelja iz 140 zemalja svijeta

Nekoliko je sati ostalo do početka sedmog izdanja Ultra Europe festivala na stadionu Park mladeži, zbog čega je u Split morem, zrakom, cestom i prugom proteklih dana stiglo na tisuće partijanera koji su okupirali grad, tako da u hotelima više nema slobodne postelje. U središtu grada vlada prava gužva, mladi partijaneri odmaraju se uglavnom na Rivi, Prokurativama, Zapadnoj obali, Matejušci, na trgovima i pjacetama, ima ih po plažama, kafićima, restoranima, ali i onih koji snagu za večeras skupljaju spavajući po gradskim šentadama. Za sada nisu zabilježeni nikakvi incidenti.

Cijene apartmana ove godine snižene

Tridesetogodišnji Amerikanci Carol i Jim u Split su stigli još prije tri dana. Smješteni su u privatnom apartmanu, za kojeg po danu plaćaju 50 eura. Kažu da su cijene ove godine snižene jer 2016. godine su za isti apartman morali izdvojiti 70 eura. “Sviđa nam se ovdje, grad je predivan, podsjeća nas na naš Los Angeles. Ljudi su divni, svi znaju engleski i tako se lako sporazumjeti. Na Ultru rado dolazimo jer volimo tu glazbu, a ovdje ćemo doći i sljedeće godine”, kazali su. Da u gradskim hotelima više nema mjesta Hini je potvrdila direktorica gradske turističke zajednice Alijana Vukšić, koja kaže da je svih 45 hotela popunjeno, od čega je sedam novih.

Njezin kolega iz Županijske turističke zajednice Joško Stella napominje da Trogir, Kaštela, Omiš, Podstrana i Dugi Rat imaju pojačanu potražnju za posteljama zbog Ultre. No, iako do službenog podatka nije moguće doći, doznaje se da sobe i apartmani u privatnom smještaju nisu u potpunosti popunjeni, najvjerojatnije zato što ih ove godine ima dosta novootvorenih. Spremna je i policija, koja raspolaže s dovoljno djelatnika s obzirom da su im u pomoć stigle kolege iz drugih policijskih uprava, poručila je Sanja Nazlić iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Ivan Kovačević iz Javne vatrogasne postrojbe grada Splita navodi da će tijekom tri dana Ultra Europe festivala na stadionu Park mladeži biti dežurno 18 vatrogasaca sa četirima vozilima.

Trodnevni hotelski smještaj za dvadesetak stanara iz obližnjih stambenih zgrada

“Spremni smo, naravno da jesmo. Od početka surađujemo s organizatorima, dajemo sugestije i mislim da smo posao odradili dobro. U slučaju evakuacije ima dovoljno izlaza i puno je manje zahtjevno nego na Poljudu”, poručio je Kovačević. Ravnatelj KBC-a Split Julije Meštrović ističe da su službe pojačali u opsegu koji su im preporučili voditelji pojedinih službi, imaju pripravne ekipe pa će posao, kao i do sada, odraditi kvalitetno. Spremni su i djelatnici Hitne medicinske pomoći, čiji voditelj medicinsko prijavno-dojavne jedinice Miho Sušić kaže da će na Ultri raditi tri tima unutar stadiona i dva izvan njega.

Kako se neslužbeno doznaje, organizatori festivala platili su trodnevni hotelski smještaj za dvadesetak stanara iz obližnjih stambenih zgrada, koji imaju određenih zdravstvenih problema pa bi im buka s festivala poremetila dnevni ritam. Na Ultra Europe festivalu, koji će trajati od petka do nedjelje, očekuje se na desetke tisuća posjetitelja iz 140 zemalja svijeta. Od izvođača najavljeni su Swedish House Mafia , Above & Beyond, Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Carl Cox, The Chainsmokers, David Guetta, DJ Snake, Dubfire, Jamie Jones, Joseph Capriati, Maceo Plex, Marco Carola, Gud Vibrations, Rezz, Rezz, Richie Hawtin, Sasha & Nic Fanciulli, Steve Aoki i Tchami X Malaa i dr.

Površina za feštanje povećana za 15.000 četvornih metara Nakon šest godina, koliko se Ultra održavala na poljudskom stadionu, ovo je prva godina da će tri partijanerske noći biti na stadionu Park mladeži, koji je od Poljuda udaljen tek tri minute hoda. Osim stadiona organizatori će koristiti i susjedne pomoćne terene, pa je tako ukupna površina za feštanje povećana za dodatnih 15.000 četvornih metara, što omogućuje primanje više posjetitelja nego na Poljudu.

Ultra Europe festival prvi put je održan 2013. godine na Hajdukovu stadionu, a predstojeće utakmice splitskoga kluba razlog su selidbe festivala na susjedni stadion. Ultra, koja ove godine očekuje milijuntog posjetitelja, u Splitu sigurno ostaje do 2022. godine, najavljuju organizatori.