UKRAJINA DISKVALIFICIRALA SVOJU PREDSTAVNICU NA EUROSONGU: ‘Ja sam glazbenica, a ne šišmiš u političkoj areni’

Ukrajinska javna televizija zahtijevala je da MARUV odgodi svoju turneju po Rusiji

Anna Korsun, koja nastupa pod umjetničkim imenom MARUV, trebala je predstavljati Ukrajinu na ovogodišnjem Eurosongu, no ubrzo nakon njezina proglašenja, odlučili su je diskvalificirati. Naime, neki ukrajinski političari odlučili su joj zabraniti da predstavlja Ukrajinu jer nastupa po susjednoj Rusiji. Ukrajinska javna televizija zahtijevala je da odgodi svoju turnejom Rusijom u ožujku i travnju. Anna je imala samo 24 sati roka za potpisivanje ugovora, no odbila je to učiniti.

“Želim kreativnost bez cenzure”

“Danas smo imali sastanak s javnom televizijom i nije uspjelo doći do dogovora dvije strane. Kada su me pozvali da sudjelujem u nacionalnom izboru za pjesmu Eurovizije, pristala sam i pobijedila te sam s velikim ponosom bila spremna predstavljati svoju domovinu. Kao što sam već rekla, zabrana koncerata u Rusiji nije bila opcija iz principijelnih razloga”, napisala je na svom Facebooku te dodala da ne želi promovirati političare.

“Ja sam glazbenica, a ne šišmiš u političkoj areni. Iskreno zahvaljujem svima koji su glasali za mene. Želim kreativnost bez cenzure”, napisala je.

Javna ukrajinska TV kuća UA:PBC objavila je da MARUV neće biti predstavnica Ukrajine na Eurosongu, a tko će nastupati umjesto nje, zasad se još ne zna.