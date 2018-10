UHIĆEN DJ DAVID MORALES, U KOFERU MU PRONAŠLI DROGU: ‘To nije moje, netko mi je to podvalio’

Američki DJ David Morales uhićen je u nedjelju u Japanu nakon što je policija kod njega našla manju količinu ecstasyja, objavili su japanski mediji.

Morales je uhićen na aerodromu u Fukoki na jugu Japana “zbog kršenja zakona o kontroli narkotika i psihotropnih droga”, rekao je glasnogovornik policije.

Prema listu Asahi Shimbun, u njegovoj ručnoj prtljazi pronađene su pilule s 0,3 grama ecstasyja.

Novine Sankei Shimbun pišu da je 56-godišnji DJ odbacio optužbe za krijumčarenje droge. “To nije moje, netko mi je podvalio”, rekao je Morales.

Prijeti mu duža zatvorska kazna?

DJ, koji je vladao scenom u New Yorku 80-tih i 90-tih, a 1998. osvojio Grammy za remix godine, trebao je u subotu nastupiti u Fukuoka, a u nedjelju u Tokiju. Nekoliko je puta nastupio i u Hrvatskoj.

Japan ima vrlo represivnu politiku prema drogama.

Posjedovanje ecstasyja za osobnu upotrebu, bez obzira na količinu, kažnjava se do sedam godina zatvrora i novčanom kaznom od 22,800 eura.

