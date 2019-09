UDOVICA ŠABANA ŠAULIĆA FANOVE DIRNULA DO SUZA: ‘Danas je ujedno najsretniji i najtužniji dan’

View this post on Instagram

Danas je ujedno najsrećniji i najtužniji dan. Danas je ovom osmehu rođendan. 68.godina bi napunio.Već? Neodstaješ toliko da nema reči koje bi to opisale. Nedostaje taj slavujski glas koji je lečio sve. Znam da od gore sve gledaš i pratiš i ponajviše čuvaš tvoju Gocu,Sanelu,Ildu i Mihajla.💖 Zauvek si tu💫. Srećan rođendan,kralju !💭💔