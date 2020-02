UDOVICA GLUMCA BOGDANOVIĆA OTKRILA DETALJE KOBNE NOĆI: ‘Čuo se užasan udarac. On je ostavljen ležao na cesti…’

Aleksandar je imao polomljenu bedrenu kost i zdjelicu, ali i teške ozljede mozga. Koban je bio udarac glavom u vjetrobransko staklo, a potom u beton

Taj dan protekao je kao i svaki drugi. Osječki glumac Aleksandar Bogdanović poslao je poruku supruzi Seni da će se nakon predstave podružiti i krenuti kući. No, kući se nikad nije uspio vratiti.

Život 45-godišnjega glumca naprasno je prekinuo 22-godišnji Branislav Smiljanić, koji ga je 25. prosinca velikom brzinom pokosio na pješačkom prijelazu u blizini njegove zgrade. Mladiću, koji je vozio bez vozačke dozvole, to nije bio prvi put da je uzrokovao prometnu nesreću.

‘Čuo se užasan jedan, jak udarac’

“Pošto je prošlo duže vremena nego inače kako se vraćao kući, ja sam poslala poruku jel’ sve OK, to je bilo možda nekih 40 minuta nakon što je poslao da kreće i par minuta nakon toga zapravo je započeo ovaj čitavi horor”, prisjetila se suznih očiju Bogdanovićeva shrvana udovica u “Provjerenom” Nove TV.

“Čuo se užasan jedan, jak udarac. Ja sam znala da treba doći, netko je viknuo s trotoara, iste sekunde sam shvatila da je netko nastradao. Jednostavno sam samo molila Boga da se to nije dogodilo nama i onda sam pogledala kroz prozor – i shvatila da se to dogodilo nama”, ispričala je Sena Bogdanović.

Terenac je glumca silinom udarca podignuo na poklopac motora, vjetrobransko staklo, pa čak i na krov. Stravična tragedija dogodila se svega 20 metara od prozora sobe u kojoj je tada spavao njegov trogodišnji sin Ian Lav.

“On je ostavljen na cesti, ležao je, pored ceste su bili troje, četvero mlađih ljudi koji su vikali od šoka. Ja sam istrčala iz zgrade i bila u šoku. Vikala sam jesu li pozvali hitnu pomoć, neka djevojka je već rekla da je pozvala. Prišla sam odmah njemu, on je odbačen od pješačkog prijelaza jedno 20, 25 metara”, kaže Sena.

Koban je bio udarac glavom u vjetrobransko staklo pa u beton

“Krv mu je išla iz glave, iz nosa, oči su mu već bile okrenute i ja sam pokušavala nekako vičući u tom šoku da mi stisne prst da vidim ima li kontakt, no nije on pokazao ništa, ali jedino što sam shvatila jest da se jako trudi da diše”, opisala je stravičan prizor koji ju je dočekao na Božić 2019.

Došla je Hitna, a Sena je pojurila za njom. U tih nekoliko minuta od kada je čula udarac i istrčala iz kuće vozač je pobjegao. Ispala mu je tablica, a policija ga je pronašla nekoliko ulica dalje.

“Da bi drugi dan, kada se već saznalo koga su oni udarili, da bi to sve izašlo na vidjelo, da mu je otac policajac i da bi se polako počelo razmotavati situacija s tim dječakom koji je vozio auto”, objašnjava udovica.

Aleksandar je imao polomljenu bedrenu kost i zdjelicu, ali i teške ozljede mozga. Koban je bio udarac glavom u vjetrobransko staklo, a potom u beton. Operiran je i stavljen u induciranu komu.

POTRESNA ISPOVIJEST UDOVICE ALEKSANDRA BOGDANOVIĆA: ‘U trenutku tragedije bila sam u dnevnom boravku…’

Strahuje da će počinitelj opet biti blaže kažnjen

“Taj zadnji, treći dan kad su ga skidali s lijekova, gdje je on trebao pokazati neke reflekse da vide zapravo u kakvom je on stanju, u tri sata je nazvala liječnica i rekla da uzmemo svoje stvari i krenemo prema bolnici. Mi smo došli tamo, ušli smo u neku prostoriju. Ja sam već vikala je li on živ, jer sam bila u stanju šoka”, prisjeća se Sena dana u kojemu je ostala bez supruga.

“Dvije liječnice su rekle da diše. Međutim, nakon par sekundi je ona rekla da je Aleksandar proglašen službeno umrlim u 14:40, što je bilo grozno, čovjek da poveže da netko diše a da je netko umro”, kazala je. Tri sata su suprugu uvjeravali da je njezin Aco, iako izgleda kao da spava, mrtav.

Aleksandar je izgubio život zbog evidentiranog recidivista u prometnim prekršajima. Doznalo se kako mu je tata policajac i kako zapravo četiri godine vozi bez vozačke. I kako mu ovo nije prva prometna. Te večeri ona se nije bavila zapisnicima ni počiniteljem, ali zato su kasnije na površinu isplivale nelogičnosti zbog kojih Sena strahuje kako će dovesti do toga da počinitelj opet bude blaže kažnjen.

“Njihovo službeno izvješće u policijskom zapisniku je da je bilo samo njih dvoje, međutim tu večer kad su govorili koliko ih je bilo u autu rečeno je da je bilo njih četvero”, navela je Sena. U policijskom zapisniku stoji kako su u automobilu bili vozač i njegova djevojka. Terenac koji je vozio vlasništvo je oca njegove djevojke. A ni ona nema vozačku.

Jeziv telegram obitelji vozača

“Na DORH-u ispada da uopće nema očevidaca, što nije istina. Ja ću javno pozvati da vidim tko je tamo bio pošto taj trenutak kad sam ja izašla iz zgrade je bilo barem troje, četvero ljudi. Znam da je bila jedna djevojka koja je rekla da je zvala Hitnu, da je to i vidjela. Postoji taj dečko koji je predao tablicu policiji. Za njega piše da je nepoznati građanin u policijskom zapisniku”, kaže Sena.

Nakon sprovoda dobila je telegram obitelji vozača koji je usmrtio njezina supruga. Izrazili su sućut, ali i napisali rečenicu u koju Sena naprosto ne može vjerovati. “Nismo mi našega sina odgajali da uništava tuđe živote. I ja sam svjesna i da oni to stvarno misle, ali to nije istina”, tvrdi neutješna udovica, kojoj je bilo najteže objasniti trogodišnjemu sinčiću zašto se tata ne vraća s predstave.

“Onda sam mu rekla da su došli anđeli po njega, da jednostavno se morao vratiti s mjesta odakle svi mi dolazimo, da je on sada tamo i nekako je usvojio kao da je to sada to, ali me ujutro pitao da li mi svi idemo na zvjezdice i da li ćemo svi jednoga dana biti zajedno na zvjezdici”, kazala je uplakana Sena za “Provjereno”.

“Još uvijek se ja ne mogu pomiriti da njega stvarno nema”, zaključila je Sena Bogdanović i podijelila jednu od posljednjih poruka koje joj je poslao voljeni Aco: “Ne sekiraj se, život teče opušteno!”