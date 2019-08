UDALA SE ZVIJEZDA SERIJE ‘NE DAJ SE, NINA’: Glumica i redatelj u bračnu luku uplovili u Trstu

View this post on Instagram

Abbiamo detto per sempre!💍💕💖 Veliko hvala roditeljima i svim dragim, bliskim prijateljima koji su nam pruzili gomilu ljubavi i podrske te ucinili jucerasnji dan nezaboravno savrsenim!! Volimo vas!! Srca su nam puna!❤️💕🥰#friendsthatarefamily Veliko hvala Generalnom konzulatu RH u Trstu na velikoj pomoci u organizaciji da se ova nasa suluda ideja ostvari ‘preko noci’!❤️💕🌸 U haljini moje jedine @lariemarinamatic mozes biti i nepocesljana mlada bez da to itko primjeti🤪 #justmarried #matrimonio #felicita #signora #signore #happiness #perfectday #happyday #happytimes #love #amore #wedding #weddingdress #weddingsuit #white #boquet #flowers #weddingbouquets #weddingday #weddingstory #love #bellaitalia #italia #trieste #grazieatutti ❤️ #photo @valentino.coric