UCVILJENU KIM SPRDAJU ZBOG ‘RUŽNE FACE’: Kardashianka lila krokodilske suze, ali umjesto da joj pruže podršku…

Emotivna Khloe je ekipu, koja se borila da ne zaplače, nazvala svojom drugom obitelji

Novi najavni video za reality show “Keeping Up With the Kardashians” pokazao je pravu bujicu suza i izljeve emocija dok su Kris Jenner i njene kćeri Kim Kardashian, Khloe i Kourtney govorile svojoj dugogodišnjoj ekipi kako je snimanju došao kraj.

Kris je tužno kazala kako nema jednostavnog načina da im kažu to što moraju, piše E!.

“Jer vas sve toliko volimo i to je gotovo poput skidanja flastera. Samo smo vam htjeli osobno reći da više nećemo ići sa snimanjem emisije”, rekla je emotivna Kris te je tu odluku nazvala “mučnom”.

“Ovo putovanje je najnevjerojatnija stvar koju smo ikad učinili”, dodala je. “A ne možemo čak ni izraziti zahvalnost koju imamo prema vama”.

Khloe se borila da ne zaplače

Izražavajući slične osjećaje, Khloe je ekipu koja se borila da ne zaplače, nazvala svojom drugom obitelji.

“Svi smo zaista jako zahvalni… Kad su ljudi tu za tebe kad ti je život s**nje, to je ono što je važno”, rekla je Khloe dok se je borila da ne zaplače.

Cijela snimateljska ekipa bila je uz nju tijekom njenih uspona i padova. Jedan od njih čak je proveo Božić s njom u Dallasu kako ne bi bila sama.

Kim je neutješno plakala

“Od razvoda, preko veselih trenutaka, do doslovno moje vagine i rođenja mog djeteta itd., oni su bili moja zaštita i velika je stvar to što sad ostajem bez njih”.

Kourtney je odluku o ukidanju realityja nazivala “gorko slatkom”. “Toliko sam naučila i ne kajem se”, kazala je ona. “Nadam se samo da svi razumiju našu odluku”.

Na kraju videa, emocije i suze su eskalirale, a onda se pojavila ona kultna scena u kojoj Kim Kardashian neutješno plače.

“Želim samo da znate kako vas zaista cijenimo”, plačući je kazala, “jer provodite vrijeme daleko od svojih obitelji kako biste bili s našom ludom obitelji”.

Kim su, zbog ovih scena, na društvenim mrežama ponovno počeli sprdati kako je “jako ružna” dok plače.