UBILA SE KĆI BUBNJARA BIJELOG DUGMETA: Oca krivila za svoju ovisnost i prvi pokušaj samoubojstva

Maja Avdibegović, kći Milića Vukašinovića, izvršila je samoubojstvo u sarajevskom naselju Jezero sinoć oko ponoći. Iako je 35-godišnjakinju vrlo brzo pronašla prijateljica te pozvala hitnu pomoć – nažalost Maji nije bilo spasa.

Prema prvim rezultatima istrage, uzrok smrti najvjerojatnije je predoziranje narkoticima ili lijekovima, a Maja se već pokušala ubiti.

Nedavno je pokušala izvršiti samoubojstvo kada je žiletom prerezala vene, a tada je spašena brzom reakcijom hitne pomoći, iako je bila prilično iskrvarila, te je prevezena na psihijatrijsku kliniku.

Maja i njen otac, legendarni bubnjar Bijelog dugmeta, nisu bili u dobrim odnosima, a ona ga je u srpskim medijima optužila da je kriv za njene pokušaje samoubojstva.

‘Iznosila sam ga upišanog i ispovraćanog’

“Prvi put htjela sam se ubiti kad me tata ostavio zbog Planinke Nine Rajković. Nikad nisam pokušala izvršiti samoubojstvo zbog narkomanske krize, kako je on uporno tvrdio – tako valjda želi oprati svoju savjest. Kao dijete sam ga upišanog i ispovraćanog iznosila iz kafića, a on me pijan bacao na pod… Svašta sam preživjela s njim. Milić Vukašinović za mene je mrtav! Neka počiva u miru. Žao mi je samo njegove supruge Suzane, i nju će otjerati u grob”, izjavila je Avdibegović za Kurir.

Milić je te tvrdnje opovrgnuo rekavši kako mu se kćer osvećuje jer je otkrio njezinu ovisnost.

Maju je dobio u prvom braku sa suprugom Verom koja je teško bolesna, piše Dnevni avaz.