U SUPERTALENTU JE VEĆ PAO ZLATNI GUMB: Martina jednog kandidata poslala u polufinale; ‘Bio si senzacionalan’

U prvoj emisiji nove sezone popularnog showa ‘Supertalent’ nastupilo je devet kandidata

Prvi na redu su bili Malci genijalci, skupina djece od 4 do 12 godina koji su žiri impresionirali dvama zadacima temeljenima na mentalnoj aritmetici koja zahtijeva visoku koncentraciju i pozornost. “Užasno impresivno i sigurno je dobro ne samo za zbrajanje i oduzimanje nego i za nekakav razvoj mašte i mišljenja. Genijalno”, rekao je Janko Popović Volarić.

Sljedeći kandidat bio je pjevač Živko Gašpar. Iako je na početku imao tremu, maksimalno se potrudio te pridobio simpatije i žirija i publike. Ipak, nije prošao dalje. “Stvarno ste se uživjeli, ali meni je stvarno žao što vam Bog još i sluh nije dao. Uz svo poštovanje što ste došli i tu silnu volju, pjevati ne znate”, komentirala je Maja Šuput.



Nastup Universe Dance skupine oduševio je sve članove žirija. “Vaša energrija, način na koji plešete, vidi se da ste željni, gladni i da grizete i to je ono što mi se jako sviđa. Vaš nastup mi je bio podosta dobar”, rekao je Davor Bilman, a sličnog mišljenja bili su i Martina Tomčić i Janko. Maji je pak pozornost privukao jedan član skupine. “Baš si poseban”, rekla mu je. Martina je u skupini prepoznala plesača Ivora Dvoršćaka koji je nastupao i u prošloj sezoni.

Sljedeći na redu bio je Škot Stevie Starr koji je prvi put u Hrvatskoj. On je na pozornici sve ostavio bez teksta kad je progutao nekoliko kovanica, a tri od njih je na kraju kroz želudac vratio natrag. Međutim, to je bio tek prvi dio nastupa. Nakon toga je progutao kuglicu za biljar te povratio preostale kovanice natrag, zajedno s kuglicom. Svoju točku je zavšrio tako što je u sebe stavio balon i čavao te popio deterdžent za pranje suđa i počeo ispuštati balončiće. “Ti apsolutno nisi normalan i to mi se sviđa”, Bilman.

Nakon Stevieja na pozornicu je došao Mehmed Medo Nikezić koji je otplesao Elvis Presley Mix koji je dočekan s velikim pljeskom. Za kraj je odrecitirao i jednu pjesmicu. Davor Bilman poručio mu je da su njegovi najveći talenti dobra gluma i imitacija, a Martina ga je opisala kao dječaka koji ima supermoć i supertalent.

Sljedeća kandidatkinja bila je Stella Scholaja, djevojka s teškom životnom pričom. Naime, ona je kao 10-godišnjakinja oboljela od mišićne distrofije, no unatoč dijagnozi ustrajala je u pjevanju, svojoj velikoj ljubavi. “Ne sramim se svoje bolesti ni onoga što jesam. Ja i moja bolest to su dvije različite stvari. Trebalo mi je malo vremena da budem sretna s onim što jesam. To ne znači da nemam trenutke kad sam tužna, ali to je rad i borba. Isplati se boriti za sreću i da voliš samog sebe”, poručila je. Stella je otpjevala pjemu “Samo nebo zna” koja je, kao je kazala, napisana za sve one koji se vole, a onda jedan od njih umre. Njezin emotivan nasup rasplakao je Maju koja je izjavila da bi svijet bio jedno divno mjesto kad bi svi imali samo malo njezine energije.

Mr. Berllowski je žiri i publiku pokušao zadiviti svojim umijećem da od sapunice radi velike balone. Svoj talent je otkrio prije 20 godine, i to dok je prao suđe. Ovaj 60-godišnji Nijemac Hrvatsku je prvi put posjetio kao dijete 1968. godine i od tada često navraća u Lijepu Našu.

Ante Dragojević iz Grižana je 19-godišnjak čija se točka sastojala od plesa s obrvama koji je žiri nasmijao, no ne i oduševio pa ipak nije prošao dalje. Svoj neobičan talent otkrio je nakon što je čuo “Četiri godišnja doba” Antonija Vivaldija. “Ovo je sigurno jako dobar format za neke druge showove”, rekao mu je Bilman, a ostali članovi žirija su se složili s njim.



Marko Antolković, 20-godišnjak koji studira pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu otpjevao je “Con Te Partiro” Andree Bocellija i izazvao pravo oduševljenje. “Ja ovo još nisam vidio. Tako vladati glasom, apsolutno sam bez teksta. Ovo je bilo čudesno”, poručio mu je Janko, dok ga je Martina nagradila Zlatnim gumbom i tako ga plasirala direktno u polufinale. “Ovo će teško netko nadmašiti. Toliko si bio senzacionalan”, zaključila je Maja.