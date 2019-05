MILIJANA I NJEN 53 GODINE STARIJI DEČKO MILOJKO KONZUMIRALI SVOJU LJUBAV? Sve se dogodilo pred kamerama

Milojko i Milijana su po prvi put pred kamerama konzumirali svoju ljubav

Prošle noći Milijana Bogdanović (21) i Milojko Božić (74) konačno su se po prvi konzumirali svoju ljubav pred kamerama, tvrdi Telegraf.rs. Milojko je zgrabio za kosu mladu zaručnicu, koja nije pokazivala previše emocija, pa krenuo u akciju.

Dobit će kuću ako naprave dijete

Inače, Milijana i Milojko su s produkcijom Hepi televizije dogovorili da će u slučaju da tijekom boravka u realityju naprave dijete zauzvrat dobiti kuću. “Produkcija im je ponudila kuću u zamjenu za to da Milijana ostane trudna sa Milojkom. To podrazumijeva i čest seks pred kamerama, a ukoliko se dogodi da joj Milojko i napravi dijete, zauzvrat će dobiti nekretninu. Još uvijek nije precizirano gdje, ali oboje su pristali na to, budući da sada žive u vrlo skromnim uvjetima”, rekao je izvor Telegrafa.