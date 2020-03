U RAT IZMEĐU SEVERINE I POPOVIĆA SADA SE UMIJEŠAO I IGOR KOJIĆ: ‘Taj čovjek izmišlja kako bi je diskreditirao, ovo je prava istina…’

Kojić je na Instagramu prenio dio Popovićeve izjave i osvrnuo se na cijelu situaciju

Severina se ranije ovaj tjedan požalila da joj Milan Popović namjerno brani vidjeti sina Aleksandra u terminu koji joj je odredio sud. Nakon što se vratio iz Austrije, Popović se sa sinom povukao u izolaciju, a sada se o cijeloj situaciji oglasio i Severinin suprug Igor Kojić. On je na Instagramu prenio dio Popovićeve izjave te dodao svoj komentar:

“Ovaj čovjek po ko zna koji put izmišlja priče i plasira ih u medije ne bi li tako diskreditirao moju suprugu kao ženu i kao majku, učinio je konfliktnom i bahatom osobom da ne kažem nešto gore. Prava istina je da smo supruga i ja ušli u Srbiju 12.03. iz Hrvatske (ne iz Švicarske). Izvanredno stanje i mjere izolacije su uvedene od 16.03. Jedina je istina da ovaj čovjek nije htio da preda dijete njegovoj majci na 5 sati druženja, nakon što ga nije vidjela punih 5 dana, a svega 10ak puta u zadnja 4 mjeseca”, započeo je.

“Proglasio je samoizolaciju prijavio nadležnim organima sebe i moju suprugu kako bi tako izolirao dijete od majke, a ne od korone. Pa kakav to čovjek moraš biti da u ovo vrijeme kada trebamo biti zajedno i podrška jedni drugima koristi situaciju za osobne potrebe blaćenja druge osobe što privatno što putem medija i to majku svog djeteta… To ne rade ljudi, to ne rade životinje, to rade samo duboko nesretni ljudi”, zaključio je.

