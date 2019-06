U MOSLAVAČKOM TJEDNU POBJEDU ODNIJELA NAJMLAĐA NATJECATELJICA: Ipak, zvijezda večeri bio je Zoran!

Peto mjesto zauzela je Dubravka, četvrto Spomenko, Marija i Zoran dijele drugo mjesto, a pobjednica je najmlađa kandidatkinja Ena

Najmlađa natjecateljica odnijela je pobjedu, no Zoran je bio zvijezda večeri! Čast da pripremi zadnju večeru u moslavačkom tjednu pripala je džentlmenu Spomenku Vidi, koji mora pobijediti najmlađu kandidatkinju Enu Petković da bi osvojio poklon-bon Prima namještaja od

5000 kuna. Ugostitelj Spomenko vlasnik je restorana Lonjski dvori koji s obitelji živi u Repušici, ponosni je otac dvije kćeri i još ponosniji djed dva unučića, a za sebe kaže da je sretan čovjek.

‘Seljački meni’

Natjecateljima je pripremio predjelo koje je nazvao “Seljačka gozba”, glavno jelo “Dimljeni gurmanski miks” i desert “Svi je vole s cimetom”, koju mu je pomogla pripremiti gospođa Ana. „Seljački meni, tako bih ja to nazvao. To svaka kuća treba imati, osim teletine – to malo tko ima jer puno košta“, komentirao je Zoran, a Dubravka je dodala kako joj meni ne obećava previše. „Kako bi rekli naši dečki, to je pravi meni za kopanje i oranje ili u mom slučaju – za ples na stolu cijelu noć“, rekla je Ena, a Marija zaključila: „Mislim da će se Spomenko potruditi ne toliko zbog ocjena i pobjede, nego zato što je takav. On je vrlo sličan meni.“

Spomenko se potrudio i prilikom dočeka gostiju – dočekala ih je živa glazba i gospodski maniri! „On se od početka pokazao kao džentlmen – što ima, što nema, ali manire ima“, rekla je Marija, a potom su svi nazdravili rakijom. Predjelo je počelo uz smijeh jer je svima bila zabavno gledati kako Spomenko otvara vino, a potom su jeli mesnu platu. Mariji je nedostajalo luka uz čvarke, a i Dubravka nije bila sretna. „Malo sam razočarana. Više sam očekivala od vrhunskog ugostitelja od kuhane cvjetače, patlidžana i gljiva – totalno nemaštovito, nije mi se to sviđalo“, rekla je. Uslijedilo je glavno jelo – ponovno meso! „Slično kao predjelo – samo pečeno! Maštovito do boli“, sarkastično je komentirala veganka, a Zoran dodao: „Meso je bilo žilavo, to me baš iznenadilo.“

Zoran je ‘zasjenio desert’

Marija također smatra da je Zoran dan prije napravio bolji roštilj i da je očekivala više, a i desert ih nije baš oduševio. No zato su svi bili oduševljeni Zoranom koji ih je sve nasmijavao. „Zasjenio je desert“, rekla je Ena, a Marija dodala: „On je naš desert! Bio je zvijezda večeri.“ Objašnjavao im je i kako pije vino: „Pijem iz zatvorene boce, a nestaje iz otvorene“ da bi im potom to i pokazao zbunjenim natjecateljima. „Morao sam napraviti neki show Spomenku za uspomenu“, rekao je. Došlo je vrijeme da kandidati ocijene večeru kod Spomenka. Marija mu je dala ocjenu sedam jer misli da je Spomenku postavila prevelike kriterije, Zoran se odlučio za devetku jer je sve bilo ispod njegovih očekivanja, Ena je Spomenku dala sedam zbog previše jednostavnog predjela i kupovnih kora u desertu, a Dubravka mu je dala pet zato što je jako razočarana – od vrhunskog ugostitelja očekivala je puno više!

Moslavački je tjedan završio, a svi su željno iščekivali poredak. Peto mjesto zauzela je Dubravka, četvrto Spomenko, Marija i Zoran dijele drugo mjesto, a pobjednica je najmlađa kandidatkinja Ena! Svi su bili sretni zbog Ene, a potom su zapjevali i zaplesali. „Ovo je bilo predivno iskustvo, no moram reći da ovo nije bila samo moja pobjeda – ovo je za baku“, iskreno je rekla Ena dok je nasmijana držala poklon-bon prima namještaja od 5000 kuna.

Sljedeći tjedan u showu „Večera za 5 na selu“ očekuju nas osebujni kandidati iz Splitsko- dalmatinske županije pa ne propustite pogledati hoće li vas osvojiti kulinarskim sposobnostima ili karakterom – i to od ponedjeljka do petka na RTL-u!