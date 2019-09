U KUĆI KOD SAVRŠENOG SVE JE NAPETIJE: ‘Naravno da ćemo dijeliti Miju – ako dijelimo krevet, možemo i muškarca’

Atmosfera u kući sve je napetija, a djevojke sve teže skrivaju svoju kompetitivnost

Kao što su svi primijetili u kući, pa tako i Gospodin Savršeni, Barbara je uvijek natjecateljski raspoložena, što je još jednom pokazala i u igri razbijanja tanjura. Na Antonijino pitanje, čiji će tanjur prvo razbiti, Zagrepčanka je odabrala Mihaelin – iako tvrde da su najbliskije u kući. „Razbila sam Mihaelin tanjur jer mi je ona najveća suparnica“, iskreno je komentirala, a Mihaela je u šali komentirala kako ne želi više spavati s njom u sobi jer ju je malo strah. „Nije me šokiralo što je Barbara prvo razbila moj tanjur zato što je to bilo očekivano. I ja uvijek eliminiram onog tko mi je opasniji“, rekla je Mihaela, a Sara dodala: „Njihovo je prijateljstvo prividno, a neke male reakcije koje Barbara ima govore puno o tome kako će se razviti situacija. Predstavile su to kao neku zezanciju, ali ja sam sigurna da tu ima i zdrave ljubomore.“

Trzavice

A kad su se djevojke vratile u vilu, Sara je nastavila ispitivati o njihovu prijateljstvu i Barbari. „Usudila bih se reći da mnoge djevojke ne vole baš Barbaru, samo je trpe. Nismo navijale za nju jer nismo željele njezinu pobjedu“, rekla je, a Barbara je objasnila kako su one najbolje u kući i nisu ljubomorne jedne na drugu iako se bore za istog muškarca. „Ne znam baš kako će to izgledati na kraju zato što je Barbara natjecateljskog duha. Rekla je da neće gaziti po ljudima i prijateljici, ali vidjet ćemo. Moje je mišljenje da je njoj pobjeda ipak važnija“, rekla je Alenka, a Tesa dodala: „Ako se kod obje stvore veliki osjećaji, čisto sumnjam da ćete ostati dobre.“

Ipak, Barbara ne misli tako: „Prava prijateljstva se ne prekidaju zbog dečka“, a Sara je sarkastično komentirala: „Dobro ste se vi upoznale u tri dana što ste se zbližile.“ Nakon toga zanimalo ju je dijeli li Mihaela Barbarino mišljenje na što je lijepa plavuša otkrila da dijeli, a Barbara je zaključila: „Naravno da ćemo dijeliti Miju, mi dijelimo sve. Ako dijelimo krevet, možemo i muškarca.“