U 'Gospodin Savršeni' iz Slovenije dolazi savjetnica za intimne odnose!

Maja Grintal dolazi iz Slovenije i uspješna je savjetnica za intimne odnose, gdje spaja ljubav prema osobnom razvoju, tijelu, seksualnosti i dubljem razumijevanju veza. Još od malih nogu, prijatelji i suigrači dolazili su joj po savjete u vezi s vezama i seksualnošću, a Maja je uvijek znala kako im pomoći.

Isprva je vjerovala da će njezina budućnost biti u svijetu košarke i make upa, no njezin je put neočekivano skrenuo kad je otkrila podcast koji se bavio temama intimnih odnosa i seksualnosti. Te su je teme duboko dotaknule i shvatila je da je to njezin istinski poziv. Ulazak u područje koje je dugo bio tabu nije bio lak, no Maja je osjećala snažnu potrebu da pomogne ljudima shvatiti složenosti intime pa je karijeru košarkaške trenerice sada zamijenila ulogom trenerice intimnih odnosa!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Maja traži partnera koji cijeni komunikaciju i emocionalnu zrelost te razumije njezinu ranjivost i otvorenost. Njezina vizija ljubavi nije u instant-strasti; Maja vjeruje da ljubav raste s vremenom kada se partneri upoznaju na dubljoj razini i istinski povežu jer ne traži površne interakcije.

„Šime mi je stvarno zgodan i sviđa mi se njegova energija. Inače ne znam kako će mi biti kad razgovaram s ljudima, ali sa njim mi je bilo tako prirodno, mogla sam mu se otvoriti“, rekla je ushićeno 27-godišnjakinja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hoće li Gospodin Savršeni' biti onaj koji je sposobniji pružiti joj sve to - iskrenu, duboku i trajnu ljubav koja raste s vremenom? Uskoro ćemo doznati na platformi Voyo i RTL-u!

POGLEDAJTE VIDEO: Upoznajte neke od kandidatkinja nove sezone 'Gospodina Savršenog'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa