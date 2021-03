U ETERU USPOREĐIVAO POZNATE CRNKINJE SA ZAGORENIM TOSTOM: ‘Možda ću imati problema zbog ovoga’; I imao ih je…

U 45-sekundnom audioisječku emisije The Morning Bull Show na 97 Rock čuje se Lederman kako privlačnost poznatih crnkinja ocjenjuje na osnovu nijanse njihove kože i uspoređuje je koliko je jako prepečen kruh u tosteru.

“Možda ću upasti u nevolje zbog ovoga”, počeo je Lederman u razgovoru s voditeljem Richom “Bullom” Gaenzlerom i suvoditeljem Chrisom Kleinom.

“Imam ih (postavke tostera) prema ženama za koje smatram da su privlačne”, rekao je i dodao: “Oko 6,7′ referirajući kako je njemu najprivlačnija boja kože koja odgovara tom broju na tosteru. “Nikad neću prijeći na razinu Serene Williams… ali jako mi je ugodno s nivoom Halle Berry”., pojasnio je kako to izgleda uživo i dodao: “Trebam malo mulatskog koje se vidi.”

Klein je zatim ubacio: “A Gayle King nije u vašem spektru ?” na što je Lederman odgovorio: “Gayle King nije ni na razini mog tostera.”

Didn’t hear this live but internet keeps receipts. @97RockBuffalo morning hosts compared how they like their toast to black women’s skin tone. So just in case y’all missed it too, take a listen pic.twitter.com/6nVolu5a23

— Marcel Louis-Jacques (@Marcel_LJ) March 24, 2021