U DOMU HOLIVUDSKE GLUMICE INTERVENIRALA POLICIJA: Prijavila muža zbog obiteljskog nasilja pa je dobio zabranu prilaska

Glumica i producent u braku su od 2013. godine i imaju petogodišnjeg sina Freddieja

Holivudska glumica Christina Ricci ishodila je od suda hitnu zabranu prilaska za svog supruga Jamesa Heerdegena.

Prema pisanju The Suna, prošlog tjedna policija je morala intervenirati u njihovom domu zbog obiteljskog nasilja.

OD MRAČNE KLINKE DO FEMME FATALE: Zvijezda ‘Obitelji Addams’ nedavno je proslavila 40. rođendan, pogledajte kako danas izgleda

Iako Heerdegen, inače filmski producent, nije uhićen, sud je zabranio svaki kontakt između bračnog para. Izvor iz policije potvrdio je da ih je Ricci pozvala zbog obiteljskog nasilja.

Christina Ricci gets emergency protective order against her husband James Heerdegen after ‘domestic battery call’

Inače, Christina i James upoznali su se 2011. na setu serije ‘Pan Am’, a vjenčali su se 2013. godine. Godinu dana kasnije dobili su sina Freddieja.