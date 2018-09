U ČAST BIVŠEM KOLEGI: Nosači prtljage na londonskom aerodromu genijalno obilježili rođendan Freddieja Mercuryja

Tal día como hoy de 1946 nacía Farrokh Bulsara, conocido universalmente como Freddie Mercury. Fue un cantante, compositor, pianista, y músico británico de origen indio mundialmente famoso por haber sido el líder y vocalista de la banda de rock Queen, creadora de himnos universales de la música como "Bohemian Rhapsody", "We are the Champions", "We will rock you", "I want to break free", y muchísimos otros. Es, sin duda alguna, una de las mayores leyendas de la Historia del rock, y uno de los mejores cantantes de toda la Historia. #freddiemercury #queen #rock #farrokhbulsara #bohemianrhapsody #historiae

