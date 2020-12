VIRUS JE UZEO JOŠ JEDAN ŽIVOT: Glumica iz ‘Čeličnih magnolija’ preminula od komplikacija izazvanih Covidom

Glumica Carol Sutton preminula je u petak u 77. godini od komplikacija uzrokovanih koronavirusom, prenose američki mediji. Sutton je glumila u brojnim filmova i serijama, među kojima su “Čelične magnolije”, “Monster’s Ball”, “Ray”, “Treme” i dr.

Karijeru je započela glumeći u kazalištu, a nazivali su je “kazališnom kraljicom New Orleansa”.

“Svijet će je pamtiti po ulogama u filmovima i na televiziji, bilo da je riječ o seriji ‘Treme’, ‘Pandžama’, ‘Pobjeglom žiriju’ ili ‘Queen Sugar’, no mi ćemo uvijek pamtiti njezinu scensku prisutnost, bogato portretirane likove i veliko srce, koje je dijelila sa svim svojim kolegama i onima koji su je poznavali. Neka počiva u miru”, napisala je gradonačelnica New Orleansa LaToya Cantrell na društvenim mrežama.

Carol Sutton was practically the Queen of New Orleans theater, having graced the stages across the city for decades. The world may recognize her from her performances in movies and on TV — whether it's "Treme" or "Claws," or "Runaway Jury" or "Queen Sugar" –⤵️ pic.twitter.com/ODsTh9PrTg

— Mayor LaToya Cantrell (@mayorcantrell) December 11, 2020