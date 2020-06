U 69. GODINI: Preminula je pjevačica Bonnie Pointer iz grupe Pointer Sisters

Bonnie je grupu napustila 1977. da bi nastavila solo karijeru koju je obilježio uspjeh hita iz 1978. ‘Heaven Must Have Sent You’

Bonnie Pointer, jedna od četiriju sestara američke pop i R’n’B grupe Pointer Sisters, koja je vrhunac slave dosegnula sedamdesetih godina prošlog stoljeća, preminula je u dobi od 69 godina, objavljeno je na internetskoj stranici skupine. Četiri sestre, Bonnie, Anita, Ruth i June su, prije nego što su se proslavile sedamdesetih godina zajedno pjevale u crkvi svojeg oca u Oaklandu, piše CNN.

Osvojile tri Grammyja

Sestre Pointer najpoznatije su po hitovima “I’m So Excited” i “Jump (For My Love)”. Osvojile su tri glazbene nagrade Grammy, od kojih jednu za pjesmu “Fairytale” iz 1975., koju je su napisale Bonnie i Anita, a kasnije ju je snimio i Elvis Presley.

Bonnie je grupu napustila 1977. da bi nastavila solo karijeru koju je obilježio uspjeh hita iz 1978. “Heaven Must Have Sent You”. Na početku su grupu činile June i Bonnie te su kao duo nastupale po klubovima San Francisca, a kasnije su im se pridružile i ostale dvije sestre. Bonnie je grupu napustila 1977. zbog solo karijere, a nedugo nakon nje isto je učinila i June, koja je preminula 2006. u dobi od 52 godine.