U 69. GODINI: Iznenada preminuo glumac i pripovjedač u poznatoj dječjoj seriji ‘Tomica i prijatelji’

Britanski glumac Michael Angelis, najpoznatiji kao pripovjedač britanske dječje TV serije “Tomica i prijatelji”, preminuo je dobi od 69 godina, prenosi agencija Press Association. Agencija se poziva na izjavu glumčeva agenta koji je izvijestio da je Angelis umro iznenada u subotu navečer u svojoj obiteljskoj kući, a s njim je bila i njegova supruga Jennifer Khalastchi.

Posudio glas u brojnim dječjim serijama

Osim u “Tomici i prijateljima”, Angelis je glas posudio u još 13 dječjih TV serija te je surađivao s brojnim medijima povezanim s tom hit franšizom. Glumac rodom iz Liverpoola pripovjedački je posao u seriji preuzeo 1991. od bivšega člana Beatlesa, Ringa Starra.

Poznat je po ulozi Arnieja u TV-drami “September Song” i po ulozi Martina Niarchosa u mini seriji “G.B.H”, a proslavila ga je serija “Boys from the Blackstuff”, kojom je 19778. započeo karijeru. Posljednju je ulogu odigrao je u drami s komičnim elementima, “The Good Cop”. Od 1991. do 2001. bio je u braku s glumicom Helen Worth, poznatom po ulozi u sapunici “Coronation Street”, a zatim se oženio s Jennifer Khalastchi.