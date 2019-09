U 58. GODINI PREMINUO GLAZBENIK DANIEL JOHNSTON: Divio mu se i legendarni Kurt Cobain

Daniel je glazbenu karijeru započeo 1978., a proslavile su ga pjesme ‘Life In Vain’ i ‘True Love Will Find You In The End’

Glazbenik i tekstopisac Daniel Johnston preminuo je u srijedu u 58. godini od srčanog udara, prenosi The Guardian. Daniel je godinama patio od srčanih problema i psihičke bolesti. O njegovom životu snimljen je i dokumentarac “The Devil and Daniel Johnston” koji je 2005. bio nominiran za Oscara. Glazbenu karijeru započeo je 1978., a proslavile su ga pjesme “Life In Vain” i “True Love Will Find You In The End” koje su privukle brojne poznate glazbenike, poput Kurta Cobaina.

Prve pjesme snimao na kazetama

On je na MTV Video Music Awards nosio majicu s naslovnicom Johnstonovog najpoznatijeg albuma “Hi How Are You?”. U Kurtovim memoarima pronađeno je da je upravo taj album svrstao na popis svojih 50 najdražih albuma svih vremena. Njegovi su albumi bili izrazito niskobudžetne produkcije. U počecima je svoju glazbu snimao kod kuće na kasetama. Ljude je sa svojom glazbom upoznavao tako što bi u McDonald’s restoranu u kojemu je radio ubacivao kazete svojih albuma u Happy Meal kutije ili bi zaustavljao prolaznike na ulici i dijelio im kazete. Nakon nekoliko godina sviranja otvorio je diskografsku kuću.

Johnston je bio poznat i u modnoj industriji. Naime, nadahnuo je mnoge dizajnere ulične mode, a oslikao je i limitiranu kolekciju odjeće za njujorški brend Supreme. Njegovi crteži lani su se našle na Tjednu mode u Parizu na kreacijama japanske modne kuće Sacai.

Zadnje godine života proveo je lošeg psihičkog i fizičkog zdravlja, uz cigarete i tablete za smirenje.