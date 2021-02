U 57. GODINI PREMINUO REDATELJ DALIBOR SOKOLIĆ: ‘Otišao je kolega, prijatelj, brat, dio obitelji. Gubitak je nezamislivo bolan…’

Sokolić je na HRT-u radio na brojnim projektima, među kojima su osam dodjela nagrade Porin, The Voice, Najljepši glas Hrvatske, Tko želi biti milijunaš, Ples sa zvijezdama, Maestro, natjecanje Do posljednjeg zbora i dr.

U 57. godini preminuo je redatelj Dalibor Sokolić. Na HRT-u je proveo više od 30 godina. Bio je jedan od pokretača Studentske televizije, a na Televiziji Zagreb počeo je raditi 1989. Kao redatelj na televiziji Z3 režirao je Hit depo, Turbo Limach Show te više stotina emisija i programa uživo.

Na HRT-u je radio na brojnim projektima, među kojima su osam dodjela nagrade Porin, The Voice, Najljepši glas Hrvatske, Tko želi biti milijunaš, Ples sa zvijezdama, Maestro, natjecanje Do posljednjeg zbora. Za neke od najboljih spotova hrvatske glazbe Dalibor Sokolić četiri je puta dobio nagradu Porin.

Kolege se opraštaju od njega na društvenim mrežama.

“Neke te vijesti ostave bez riječi. Skroz dotuku… Izcipelare i pregaze na najjače… Svi mi koji smo neke drukčije televizijske snove sanjali pod krovom Kineskog paviljona, pred više od 30 godina, danas tugujemo za jednim od svojih… Otišao je kolega, prijatelj, brat, dio obitelji… Izvrstan redatelj, još bolji čovjek. Gubitak je nezamislivo bolan. Putuj mirno, dragi Dalbach! Do nekog novog susreta, na nebeskoj televiziji”, napisala je Karmela Vukov Colić na Instagramu.

Od Dalibora Sokolića oprostio se i glumac i voditelj kviza “Milijunaša” Tarik Filipović.

“Odlaze… dan za danom… jedan po jedan… po dva… prazne se i police života rezervirane za posebne ljude… koje neizmjerno voliš… ono što mu je uzeto u djetinjstvu vraćeno mu je ogromnim talentom i ljudskošću iste veličine… ovaj put neće biti ‘pravih se reči uvek kasno setim’… presušile su, samo praznina i tišina… zbogom prijatelju, zbogom dragi moj Dalbach”, napisao je.

Vijest o smrti poznatog redatelja pogodila je i glumca Enisa Bešlagića.

“Dalbać je bio veliki profesionalac i umjetnik u svom poslu. Televizijsku režiju je učinio još magičnijom svojim talentom. Najveće televizijske projekte je režirao baš on. Većina vas su i konzumenti njegovog djela, a da toga niste ni svjesni. To su vam oni ljudi iza kamera, koji čine taj naš šareni svijet televizije tako posebnim, kao što je bio i on sam”, napisao je Bešlagić na društvenim mrežama.

I voditelj Duško Ćurlić oprostio se od kolege.

“…neke te vijesti jednostavno zamuknu, ostave bez daha i bez smisla… znam da si mi uvijek govorio “show must go on” i da nisi volio jeftinu patetiku…ali jednostavno izlaze ove nabacane riječi…koje zapravo ništa neće reći…a tako bi htjele… putuj mirno prijatelju moj… hvala što si me činio boljim čovjekom i poslom i privatno… siguran sam da je neki vlak jutros negdje stao… siguran sam da će neke gitare negdje jače zasvirati… neke kamere se zamagliti… neka svjetla potamniti… a neke odjavne role same sebe pisati…”, napisao je voditelj na Facebooku.