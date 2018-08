TV SUPRUGA GORANA VIŠNJIĆA IMALA PROMETNU NESREĆU: Zvijezdu ‘Hitne službe’ udario automobil

Maura Tierney dün sabah bisikletle giderken bir arabanın arka lastiğine çarptığı ve düşüp,yaralandığı belirtildi. 53 yaşındaki Tierney,boyunluk takılarak hastaneye kaldırıldı. #mauratierney

A post shared by aidamagazines (@aidamagazines) on Aug 28, 2018 at 12:07am PDT