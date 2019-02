TUŽNO VALENTINOVO ZA JOSIPU PAVIČIĆ: ‘Jesu li vas ikad ostavili na Dan zaljubljenih? Mene jesu. Jutros u 4 sata’

View this post on Instagram

Sv. Valentin je zaštitnik epileptičara, moreplovaca, alkoholičara…znači da smo sve to kad se zaljubimo jer nam se tlo pod nogama stalno trese i titra, nikad nismo na čvrstom tlu. Umjesto zaljubljenosti ja biram voljenje. Ali stvarno i nestvarno ne mogu dugo zajedno jer zaljubljeni ljudi spavaju, nestvarni su i sneni, a oni koji vole stalno se uspinju i rastu u svojoj stvarnosti i svijesti. Iako tužna, prihvaćam svoju tugu jer je normalna emocija i zahvaljujem svom “pokojnom” na iskustvu. Jesu li vas ikad ostavili na dan zaljubljenih? Mene jesu. Jutros u 4 sata. #valentines #valentinovo #love #fallinlove #end