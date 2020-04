TUŽAN ODLAZAK LEGENDARNOG PJEVAČA: Njegove pjesme i danas nam mame suze na oči

Withers je napisao i snimio nekoliko velikih hitova, uključujući ‘Use Me’ i ‘Just the Two of Us’ prije nego što se povukao iz javnosti

Slavni američki soul pjevač Bill Withers koji je napisao hitove “Lean on Me”, “Ain’t No Sunshine” i “Lovely Day” umro je u 81. godini života zbog srčanih problema, objavila je njegova obitelj, a prenosi The Guardian.

Pjevač je iza sebe ostavio suprugu Marciju Johnson i njihovo dvoje djece, Todda i Kori.

“Slomljeni smo zbog gubitka našeg voljenog i predanog supruga i oca. Bio je samotnjak s velikim srcem koje je povezivalo cijeli svijet. Svojim stihovima i glazbom iskreno je komunicirao s ljudima i povezivao ih jedne s drugima. Živio je mirnim i povučenim načinom života u krugu svoje obitelji i prijatelja, ali njegova glazba zauvijek pripada cijelom svijetu. U ovim teškim trenucima, nadamo se da će njegova glazba pružiti utjehu i zabavu njegovim obožavateljima”, priopćili su članovi Billove obitelji.

Iz javnosti se povukao sredinom 80-ih

Withers je napisao i snimio nekoliko velikih hitova, uključujući “Use Me” i “Just the Two of Us” prije nego što se povukao iz javnosti sredinom 80-ih.

Billove pjesme neke su od najomiljenijih u američkoj pjesmarici. “Ain’t No Sunshine” smatra se jednim od najvećih hitova o prekidu veze, a “Lean on Me”, oda je koja odaje počast prijateljstvu te je izvedena na inauguraciji predsjednika Baracka Obame i Billa Clintona.

Također, postala je himnom za vrijeme pandemije koronavirusa koju su pjevali školarci i mnogi drugi kako bi iskazali potporu jedni drugima. Kći Donalda Trumpa Ivanka napisala je na Twitteru: “Nema prikladnijeg vremena za razmišljanje o njegovim riječima nego sada kad se oslanjamo jedni na druge”.