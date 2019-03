ZVIJEZDA ‘ISTANBULSKE NEVJESTE’ RASTAJE SE NAKON MANJE OD GODINE DANE OD 20 GODINA MLAĐE: Previše je trošila?

View this post on Instagram

Bugün doğum günüm.Seninle her göz göze gelip,cennet kokun cigerlerimi doldurduğunda dilimden hep şükürler dökülüyor EN GÜZEL HEDİYEM.ALLAH karşına kötü insanlar çıkarmasın demeyeceğim.yanlışlardan,zorluklardan uzak tutsun demeyeceğim.Bunları yaşayacaksın çünkü hayatın kuralı bu.Gerekli bir kuraldır.Sana hayatı yaptığın yanlışlar,yaşadığın zorluklar,karşılaştığın kötü insanlar ögretecektir.Baban olarak duam ve çabam bunlar karşısında güçlü,dayanıklı ve zeki olman olacak hep.Bunları buraya yazıyorum çünkü kaybolmayacak bu yazdıklarım ve aklın erdiği andan itibaren hep karşına çıkacak, okuyacaksın.Unutma'ki şartlar ne olursa olsun ben hep yanında olacağım.gücüm yettiğince,aklım erdiğince sana son nefesime kadar fiziken,ruhen eşlik edeceğim.Sana yanlış seçimler yaptığını düşündüğünde doğrunun ve yanlışın göreceli olduğunu,tıkandığında hep bir çıkış yolunun bulunduğunu,zihnini hep açık tutman gerektiğini,her durumda bakış açını değistirip durumu başka açılardan da görmen ve kararlarını öyle vermen gerektiğini,bir zorlukla karşılaştığında yeryüzünde herhangi bir insan o zorluğu aşmışsa senin de aşabileceğini,öğrenmekten ve de düşünmekten yoksun olmaman gerektiğini,uzaklarda dahi olsan aile birligine önem vermen gerektigini,gerçek dostlukları önemsemeni,aşkı bulduğunda üçüncü sahıslara kulak asmadan doya doya yaşaman gerektiğini,senin yaşam enerjini yok edecek,hiçleştirecek insanlardan kim olursa olsun uzak durman gerektiğini,sahiplenmekle kölelik,bağlanmakla bağımlılık arasınki farkın ne olduğunu,kadinlara saygılı ve zarif olman gerektiğini,kimseyi ayiplamaman ve şekilci olmaman gerektiğini,en yok zamanında dahi çalmaman ve çalısarak kazanman gerektigini,hayallerini büyük tutup onları gercekleştirmekten korkmaman gerektigini,söhrete ve paraya köle olmaman gerektigini,cimri olmaman ama seni yoksullaştıracak kadar da bonkör olmaman gerektiğini,yokluğun içinde öğrenecek çok şey olduğunu,kaba kuvvetin zayıf insanların işi olduğunu,ama sana uygulandığında da karşılığını vermeye hazır olman gerektiğini,hayvanları ve doğayı sevmeni,sanatı ve bilimi önemsemeni,daha bir çok hayat tecrübemi sana ömrüm yettiğince ögretmeye çalısacağim.Tek duam bu.seni çok seviyorum.iyiki doğduk.