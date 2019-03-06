ZVIJEZDA ‘ISTANBULSKE NEVJESTE’ RASTAJE SE NAKON MANJE OD GODINE DANE OD 20 GODINA MLAĐE: Previše je trošila?

Özcana nakon svega zanima samo jedno, a to je da dobije skrbništvo nad njihovim 11-mjesečnim sinom Kuzeyjom

Turski glumac Özcan Deniz (46) napoznatiji po serijama ‘Sudbina’, ‘Istanbulska nevjesta’ i ‘Crna ruža’ razišao se sa suprugom s kojom nije u braku ni godinu dana.

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Prema pisanju turskih medija, manekenka Feyza Aktan (26) nekontrolirano je trošila glumčev novac, a kada joj je on oduzeo kartice te joj srezao ‘džeparac’, nastali su pravi problemi. Svađe su postale njihova svakodnevnica te je glumac iselio iz njihovog doma jer nije mogao više tolerirati ponašanje svoje supruge.

Borba za skrbništvo

S druge stane, ona je navodno jedva čekala da glumcu rodi dijete ne bi li se brzo nakon toga počela ponašati rastrošno. Özcana nakon svega zanima samo jedno, a to je da dobije skrbništvo nad njihovim 11-mjesečnim sinom Kuzeyjom, a navodno je već angažirao i odvjetnički tim.