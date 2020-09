TULUMARENJE S HRVATSKIM REPERIMA: Goran Bogdan objavio fotografije nastale prije 19 godina 

View this post on Instagram

Prije 19 godina kod "Đule" . U ovom kafiću sam proveo djetinjstvo, radio, igrao biljar, fliper stolni nogomet. Upoznao divne ljude, prve ljubavi i sve ostalo što život nosi. Vlasnik Nane mi je bio prijatelj i mnogo više. Lijepo se prisjetiti. Na fotki je divna večer kad su nam došli prijatelji iz Zagreba i prašili do dugo u noć. Hvala: @slavenlunar @phatphillie @general_woo_tram11 @nenadsimun_target @insta_baby_dooks photo by @herzegowatts #sirokibrijeg #hercegovina #tram11#bolesnabraca #frx #hiphop