TRUMP OSTAO BEZ VILE NA BEVERLY HILLSU: Rezidencija ima 5 spavaćih soba i 6 kupaonica. Znate li za koliko je prodana?

Vilu sagrađenu 1927. godine kupila je korporacija Hillcrest Asia Limited

Predsjednik Donald Trump posjetio je Kaliforniju tri puta otkako je ušao u Bijelu kuću, a od sada će imati jedan dom manje kada sljedeći put posjeti tu saveznu državu jer mu je kuća na Beverly Hills prodana za 13,5 milijuna dolara. Trumpova kompanija, u vrijeme kada ju je vodio današnji predsjednik, magnat za nekretnine, kuću je kupila za 7 milijuna dolara 2007. godine. Danas kompanijom upravljaju dva Trumpova sina, Eric i Donald Trump mlađi.

U stilu Tudor

Korporacija Hillcrest Asia Limited kupac je kuće sagrađene 1927. u stilu Tudor. Ta dvokatnica nasuprot hotelu Beverly Hills i Memorijalnom parku Will Rogers ima pet spavaćih soba i šest kupaonica te bazen. Fasada kuće nekada je bila tamnosiva no dok je bila u Trumpovu vlasništva bila je prebojana u narančasto. Trump je posjedovao i rezidenciju u grčkom stilu u susjedstvu, no ta je prodana još 2009.

Godine 2002., Trump je “iskeširao” 27 milijuna dolara za golfski klub Rancho Palos Verdes uz Pacifički ocean, koji se danas naziva Trump National Golf Club Los Angeles. Rekao je da je potrošio gotovo 300 milijuna dolara za obnovu tog imanja, uključujući popravak 18. rupe koja je skliznula u ocean nakon klizanja tla 1999. zbog čega su prijašnji vlasnici bankrotirali Nakon prodaje kuće u North Canon Drive, golfski klub u Rancho Palos Verdes Trumpu je od sada jedina nekretina na području Los Angelesa.