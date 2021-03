TRENUTAK KOJI SU SVI ČEKALI: Princa Charlesa presreli novinari, evo kako je reagirao na spomen intervjua s Meghan i Harryjem

Bilo je to njegovo prvo pojavljivanje nakon izvješća kako je princ od Walesa ‘očajan’ zbog Harryjeva i Meghanina intervjua kod Opre

Nakon što su Meghan Markle i princ Harry šokirali voditeljicu Opru Winfrey, a onda i cijeli svijet, tvrdnjom da je jedan član kraljevske obitelji rasistički komentirao potencijalnu boju kože njihova tada još nerođenog sina Archieja, na društvenim se mrežama otvorila “kladionica” tko bi to mogao biti.

Sudeći prema komentarima, velika većina upire prstom u Harryjeva oca, princa Charlesa. Sav gnjev javnosti otad je usmjeren prema njemu i svi željno iščekuju što će sin kraljice Elizabete II. imati reći u svoju obranu.

Nije trebalo dugo da novinari presretnu Charlesa već pri njegovu prvom izlasku iz kuće nakon ovih optužaba. Princ od Walesa držao se hrabro dolazeći danas pred Crkvu Jesus House u Londonu, koja je nedavno pretvorena u kliniku za cijepljenje protiv koronavirusa.

Bio je dobre volje, a onda…

U klinici su ga srdačno dočekali, a on je bio dobre volje dok je razgovarao s tamošnjim osobljem. No, na pitanje novinara što misli o intervjuu svoga sina, princ Charles nije odgovorio, već se ispod maske za lice nervozno nasmijao i nastavio hodati, piše The Sun.

Jedna žena, koja se novinarima predstavila kao Grace, tvrdi da je kratko razgovarala s prijestolonasljednikom ispred Crkve, odnosno klinike za cijepljenje. Novinskoj agenciji PA rekla je: “Bio je prilično interaktivan s ljudima usprkos cijeloj drami. Jako sam sretna što je došao da nas potakne na cijepljenje.”

Grace je također rekla da bi bilo “bezobrazno” da bilo tko spominje intervju s Oprom. U očitoj referenciji na Harryjevu i Meghaninu tvrdnju da je neimenovani član kraljevske obitelji rasistički komentirao njihova sina, Grace je istaknula da je Charles posjetio “Crnu Crkvu”, dodajući: “Sav taj trud i netko se okrene i kaže da postoji rasizam, ja ne vjerujem u to.”

U društvu s Nigerijkom

Tijekom posjeta Charles je razgovarao i sa zdravstvenom radnicom Caroline Oladimeji, koja mu je rekla da je iz Nigerije. Princ je na to oduševljeno odgovorio: “Oh, fantastično, da, bio sam tamo. Mnogo različitih etničkih skupina.”

Bilo je to njegovo prvo pojavljivanje nakon izvješća kako je princ od Walesa “očajan” zbog Harryjeva i Meghanina intervjua kod Opre, koji je sinoć emitiran u Velikoj Britaniji. Harry je izjavio da mu se otac prestao javljati na telefon nakon Megxita.

Vojvoda od Sussexa također je rekao da je njegov odnos s ocem narušen, a Buckinghamska palača tek treba službeno odgovoriti na ove tvrdnje. Kraljevski izvor rekao je za Telegraph: “Institucija mora odgovoriti na ovo. Kakvo tužno, strašno jutro!”