Trenerica Maja iz 'Života na vagi' razbija mit: Evo zašto žene najčešće vježbaju stražnjicu

Maja Ćustić, kineziologinja i bivša trenerica iz showa "Život na vagi", već više od dva desetljeća radi s klijenticama i promiče važnost redovite tjelesne aktivnosti kao temelja zdravog života. U razgovoru za net.hr otkriva kako gleda na sve popularniji "last minute" pristup vježbanju prije ljeta, zašto smatra da je kretanje dio osnovne životne higijene te koliko je važno da ljudi vježbaju prvenstveno zbog sebe, a ne zbog tuđih očekivanja.

Također, govori i o vlastitom zdravstvenom iskustvu koje ju je potaknulo na dublje promišljanje o povezanosti tijela, emocija i cjelokupnog zdravlja. Upravo iz tog iskustva nastala je konferencija "Kako dalje?", koja će se održati 18. travnja i okupiti liječnike, terapeute, stručnjake i sportaše s ciljem da publici približe provjerene informacije o zdravlju.

Dolaskom ljepšeg vremena mnoge se dame osvijeste i da dolazi ljeto i da je krajnje vrijeme da se trgnu. Prate li taj trend "last minute" vježbanja i vaše klijentice?

Ovaj posao radim više od 20 godina i kroz to vrijeme doživjela sam svašta. Bilo je žena koje nikada nisu vježbale ili su se s vremenom jako zapustile pa su očekivale čuda u samo mjesec dana. S druge strane, bilo je i onih koje su svjesne da pravi rezultati ne dolaze preko noći.

Sretna sam što se s godinama sve to prirodno filtriralo. Klijentice s kojima danas radim uz mene su već dugi niz godina i dijelimo uzajamno povjerenje. Vježbanje nije pitanje trenda, već ulaganje u zdravlje i kvalitetu života u starijoj dobi.

U zadnje se vrijeme sve više važe isplati li se uopće odricanje i vježbanje za tih dvadesetak dana na plaži. Kako vi o tome razmišljate?

Stav da se vježba samo određeno vrijeme kako bismo na plaži izgledali "wow" mi je smiješan. Za mene je vježbanje dio higijene kao i pranje zubi.

Nitko ne kaže da morate svaki dan ići u teretanu. Ono što ljudima uistinu treba jest kretanje. Najjednostavniji i najzdraviji oblik kretanja je hodanje, a ne zahtijeva nikakav poseban trošak. Dovoljno je navući tenisice i izaći van.

U teretani se dosta žena fokusira upravo na stražnjicu. Zašto mislite da nam je to takva boljka?

Izgradnja mišića zahtijeva posvećenost. Potrebni su kontinuitet u treningu, pravilna prehrana, odmor i kvalitetan san. Rekla bih da je sasvim prirodno da žene često stavljaju veći naglasak na razvoj stražnjice, baš kao što muškarci više pažnje posvećuju gornjem dijelu tijela. Kako bi se u narodu reklo "lijepo se vidi".

Sa svojim višegodišnjim iskustvom i stečenim znanjem pokrenuli ste i online program "Guzomanija". O čemu je riječ i kako ste došli na tu ideju?

Nisu svi u mogućnosti imati osobnog trenera koji će ih voditi kroz proces. Zbog čestog pitanja: “Koje su vježbe najbolje za guzu?” i nerazumijevanja koliko je važno ojačati i druge mišićne skupine kako bi se pokreti izvodili pravilno i sigurno, odlučila sam osmisliti online program dostupan svima.

Program je osmišljen pametno i strukturiran u tri faze:

1. Dinamičko zagrijavanje: priprema tijela za trening, aktivacija mišića i smanjenje rizika od ozljeda

2. Ciljane vježbe za jačanje trbuha, leđa i stražnjice: stvaranje stabilne i snažne baze koja je ključ pravilnog izvođenja pokreta

3. Trening za cijelo tijelo: povezuje snagu i izdržljivost

Uvijek naglašavam da je najvažniji razlog za vježbanje zdravlje kako bi bili snažni i funkcionalni, osjećali se dobro, a onda tek i lijepi.

Kakvo je vaše iskustvo - vježbaju li žene radi sebe ili tuđih mišljenja (bilo ženskih, bilo muških)?

Ne znam, ali svakako bi mi bilo draže kada bi ljudi vježbali prvenstveno zbog sebe.

Pred vama je i osobni projekt, konferencija "Kako dalje?". Projektu ste pristupili vrlo ozbiljno, okupili stručnjake i poznate sportaše, a cilj vam je progovoriti i o osobnom izazovu s kojim ste se suočili. Što vas je potaknulo da krenete s organizacijom ove konferencije?

Na ideju za konferenciju "Kako dalje?" potaknulo me vlastito zdravstveno iskustvo koje me prije nekoliko godina doslovno zaustavilo. Prošla sam razdoblje ozbiljnih tegoba i nesanice koje su trajale mjesecima, a uzrok se dugo nije mogao otkriti jer su nalazi bili uredni. Na kraju se pokazalo da je riječ o parazitu koji je snažno narušio rad organizma. Nakon terapije i oporavka shvatila sam koliko malo zapravo znamo o utjecaju bakterija, virusa i parazita na naše zdravlje te koliko su sve tjelesne i mentalne funkcije međusobno povezane. Upravo zato odlučila sam pokrenuti konferenciju ‘Kako dalje?’ - kako bih ljudima približila provjerene informacije, pomogla im bolje razumjeti svoje tijelo i potaknula ih da aktivno brinu o svom zdravlju i kvaliteti života.

