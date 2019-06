TREMA POJELA NOVE KANDIDATE, A GOSTI OSTALI GLADNI: ‘Lijepo servirano, ali moj prvi dojam je bio – zar samo to?!’

Iako se Ivica potrudio oko večere, muški gosti zamjerili su mu minimalizam na tanjuru i male porcije

U idiličnom kraju, u mjestu Ferenci, kraj Ozlja smjestilo se imanje prvog domaćina u novom tjednu showa ‘Večera za 5 na selu’, koja se održava u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Ivica Štenta inače je vlasnik OPG-a te je u svoju večeru uvrstio vlastite domaće proizvode i od njih napravio ukusna jela, no oskudnih porcija, kako su gosti komentirali. Za dobrodošlicu svojim novim prijateljima Ivica je pripremio domaću medicu za aperitiv kako bi svi zajedno nazdravili i riješili se treme, no tog nepozvanog gosta nisu se mogli riješiti sve do kraja večere.

Nisu se najeli

Osim domaćina, malu tremu imala je i Suzana, no nitko im to nije previše zamjerio s obzirom na to da se radi tek o prvoj večeri. Nakon kratkog upoznavanja, Ivica je servirao predjelo “Bučina procanja”, što je zapravo bila košarica od tijesta, napravljena od bučinog brašna, punjena nadjevom od sira. Iako je jelo bilo ukusno pripremljeno, male porcije nisu oduševile kandidate, koji su s nestrpljenjem očekivali idući slijed. “Janjetina na ozaljski” bilo je Ivičino glavno jelo. Poslužio je svoju janjetinu, a za prilog povrće i krumpir. Minimalizam na tanjuru ponovno je bila glavna zamjerka muških gostiju, koji su se zabrinuli da će ostati gladni.

„Jelo je bilo lijepo servirano, ali moj prvi dojam je bio – zar samo to?! To janje ima i drugih dijelova osim kosti. To je bilo minimalistički i modernistički jer minimalno je moderno“, izjavio je Igor, koji smatra kako su porcije ipak trebale biti nešto veće, a s njim se složio i Goran. „Ja sam dobio komad hrbata koji na sebi nije imao mesa apsolutno ništa i to je zamjerka, moramo imati bar dva, tri poštena zalogaja“, komentirao je Goran, zvan Čarli. Za desert Ivica je poslužio “Štrudlafest od malina” – štrudlu od jabuke i malina. Iako je dobio mnoge pohvale za to što je sam razvukao tijesto, gostima je nedostajala dekoracija deserta, ali okusom je bilo dobro.

‘Ukusno, ali prejednostavno’

Kraj večere Ivica je obilježio svirkom i pjesmom grupe “Vrhovački guci” koja je napokon razveselila goste i podigla atmosferu. Kada je došao red na ocjenjivanje, Goran je Ivici dao ocjenu 6. „Predjelo je bilo fino i ukusno, ali prejednostavno posloženo, za glavno jelo dobio sam komad kosti iz kojeg nisam mogao baš izvući nešto posebno, a kod deserta je kora trebala biti ljepše razvučena, kompaktnija i malo ljepše dekorirani desert“, kazao je Goran. Suzana mu je dala ocjenu 9 jer je sve bilo super, samo je domaćin bio malo nervozan, a Brankica mu je dala ocjenu 5 jer misli da je sve bilo ukusno, ali moglo je biti bolje složeno i obilnije.

Igor mu je dao ocjenu 7 jer mu se svidjelo predjelo, ali glavno jelo mu je bilo premizerno. „Ja ću doma sad jesti špek sigurno, jer unutarnji neprijatelj se javlja, a treba ga zadovoljiti na neki način da ne bude oko toga frke. Kad je tako, tako je, nećemo sada dramu oko toga raditi“, zaključio je Igor. Ivica je priznao da je imao malu tremu kroz cijelu večer, ali zadovoljan je s posluženim te je sretan što je probio led i sutra se može opustiti na Suzaninoj večeri.

Hoće li Suzana napuniti tanjure svojim gostima ili je minimalizam na tanjuru moderan i u njihovom selu, pogledajte u utorak u 21 sat na RTL-u!