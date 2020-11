TRAŽE SE KANDIDATI ZA NOVU SEZONU OMILJENOG SHOWA: Prijavite se i možda baš vi postanete treći hrvatski superpar!

‘Emisija je prilično zahtjevna za parove koji se natječu, no mogu i zaraditi i naplatiti to sve. Uz to, radiš to sa svojim partnerom i igraš super igre’, kaže Enis Bešlagić

Nakon dvije sezone zabavno-natjecateljskog showa “Superpar”, nastalog prema licenciji showa “Power Couple”, traže se novi kandidati koji su spremni dokazati kako je baš njihov odnos najbliži savršenstvu i da zbog toga zaslužuju nositi titulu trećeg hrvatskog superpara. A na tom će ih uzbudljivom putu, kao i dosad, pratiti Enis Bešlagić, koji će im u tim trenucima biti savjetnik, prijatelj i najveći navijač.

DRUGI HRVATSKI ‘SUPERPAR’ ODNIO JE KUĆI 117.494 KUNA: ‘Prekrasno iskustvo! Mi smo sad čvršći nego ikad prije’

Ako mislite da se poznajete u dušu, beskrajno si vjerujete, razumijete jedan drugog, imate jednako posložene prioritete, znate donositi prave odluke u pravom trenutku, otvoreno pričate o emocijama, a ni suze vam nisu bauk, spremni ste trpjeti bol za svog partnera, ne bojite se fizičkog posla, kao i raznih egzotičnih životinja, svjesni ste da su žene s Venere, a muškarci s Marsa te ponajprije znate broj mobitela svog partnera – ovo je pravi show za vas!

No i to nije sve jer kako kaže Enis Bešlagić: „Emisija je prilično zahtjevna za parove koji se natječu, no mogu i zaraditi i naplatiti to sve. Uz to, radiš to sa svojim partnerom i igraš super igre.“

ROGOZNICA U ‘SUPERPARU’ PRIZNAO: ‘Doris meni uvijek kaže; Boris, ti si slobodan raditi što želiš’

Naime, svaki par na početku showa dobiva određeni novčani iznos kako bi se mogli kladiti u izazovima, a mudrim okladama iznos se može uvećati i do 100.000 kuna! Pobjednički par s tim novcem odlazi kući, naravno, uz prestižnu titulu “superpar”.

Svi koji su sigurni da imaju što pokazati, mogu se prijaviti na broj telefona 060/501-552 (3,49kn/min za fiksnu mrežu i 4,78 kn/min za mobilne mreže) ili putem internetske stranice www.rtl.hr/prijave!